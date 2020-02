Canon EOS 850D - uniwersalna lustrzanka cyfrowa

Canon prezentuje najnowszą lustrzankę dla entuzjastów fotografii, którzy chcą rozwijać swoje dotychczasowe umiejętności – Canon EOS 850D. To wyjątkowo lekki i wszechstronny aparat, którego sercem jest 24,1-megapikselowa matryca APS-C oraz szybki procesor DIGIC 8. Nowa lustrzanka jest wyposażona także w technologię Dual Pixel CMOS AF oraz daje możliwość filmowania w jakości 4K, dzięki czemu pozwala rozwinąć skrzydła zarówno w obszarze fotografii, jak i wideo.

Canon EOS 850D z matrycą 24,1 MP zapewnia wysoki poziom kontroli głębi ostrości, tworząc ostre obrazy z plastycznie rozmytym tłem. Wysoka rozdzielczość daje dodatkowo szerokie możliwości kadrowania podczas fotografowania wymagających scen i obiektów, takich jak szybko poruszające się osoby czy zwierzęta, także w słabym świetle. Aparat sprawdzi się także doskonale w fotografii portretowej, szczególnie, że do dyspozycji mamy najszersze na rynku portfolio obiektywów EF lub EF-S. Gdy dodamy do tego dedykowaną lampę błyskową Canon Speedlite lub zewnętrzny mikrofon (aparat posiada standardowe gniazdo 3,5 mm), stworzenie unikatowego materiału ogranicza tylko kreatywność użytkownika.

EOS 850D wyposażono w systemem iTR (Intelligent Tracking) autofokus, który – do tej pory obecny w zaawansowanych modelach EOS – zwiększa czułość śledzenia w ujęciach charakteryzujących się nagłymi ruchami obiektów. Wszystko dzięki czujnikowi pomiarowemu RGB+IR o efektywnej liczbie 220 000 pikseli, który wspiera standardowy czujnik pomiaru ostrości AF. Ta zaawansowana technologia umożliwia automatyczne śledzenie twarzy przez wizjer optyczny.

Aparat cechuje przemyślana ergonomia, znana z poprzednich modeli Canon EOS. Klarowne rozmieszczenie przycisków w połączeniu z wygodnymi pokrętłami (górne i tylne) do sterowania czasem otwarcia migawki i przysłoną sprawiają, że aparat jest wygodny w użyciu i daje kreatywną kontrolę nad procesem twórczym.

Bądź zawsze w gotowości

Precyzyjny autofokus z wykrywaniem oczu w trybie Live View doskonale sprawdzi się w fotografii portretowej. W połączeniu z szybkim trybem zdjęć seryjnych – nawet 7 kl./s – możemy dodatkowo skutecznie śledzić obiekty w ruchu. Dodatkowo, dla zapewnienia fotografom elastyczności przy zdjęciach z nietypowej perspektywy (np. żabiej) aparat wyposażono w odchylany ekran dotykowy, który można ustawić pod dowolnym kątem – wszystko dla wykonania jeszcze bardziej kreatywnych kompozycji.

Za śledzenie autofokusa w Canon EOS 850D odpowiada sprawdzony i szybki system Dual Pixel CMOS z 45 punktami krzyżowymi AF. Z kolei korekta ekspozycji podczas wykrywania twarzy w trudnych warunkach lub pod światło będzie jeszcze łatwiejsza.

Canon EOS 850D z większą kontrolą zdjęć i filmów

Niezależnie od tego czy tylko fotografujesz, czy też rozwijasz umiejętności filmowe lustrzanką – procesor DIGIC 8 w EOS 850D zapewni nienaganną jakość obrazu i płynność pracy. Canon EOS 850D może nagrywać filmy w jakości Full HD do 60p oraz najwyższej jakości 4K 25p[1], a do tego rozszerza opcje nagrywania (w stosunku do poprzednika) o bardziej zaawansowaną konfigurację filmów poklatkowych czy automatyczny wyborów sceny. Aby przeciwdziałać wstrząsom związanym z kręceniem filmów z ręki, aparat EOS 850D jest wyposażony w technologię 5-osiowej stabilizacji Digital IS, zapewniającą płynne, kontrolowane ujęcia.

Za ostrość na zdjęciach odpowiada technologia Dual Pixel CMOS AF, która w trybie migawki elektronicznej daje do wyboru aż 143 punkty ostrości (w trybie automatycznym) lub 3 975 punktów w trybie manualnym. Funkcja zdalnego podglądu na żywo zapewnia fotografom większą kontrolę, w tym zdalne wyzwalanie migawki i możliwość zdalnego podglądu kadru na smartfonie – bardzo praktyczne rozwiązanie, gdy chcemy zrobić zdjęcie z dalszej odległości sobie i rodzinie czy grupie znajomych. Aparat pozwala fotografować w formacie RAW, który zapisuje dużo więcej informacji i danych niż klasyczne JPG, a dodatkowa możliwość ustawienia formatu C-RAW pozwala dodatkowo zmniejszyć rozmiar plików zdjęciowych, zachowując ich jakość, a przy tym niemal 2-krotnie zwiększając pojemność bufora zdjęć seryjnych (do 75 zdjęć). Dzięki edycji RAW bezpośrednio w aparacie, użytkownicy mogą doskonalić swoje zdjęcia bez potrzeby korzystania z komputera lub smartfona.

Aparat fotograficzny w praktyce

Opcje łączności i udostępnianie

Rozbudowane opcje łączności bezprzewodowej to ukłon w kierunku entuzjastów, którzy szybko i bezprzewodowo chcą udostępniać swoje zdjęcia i filmy online, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo podczas transmisji danych. Dzięki łączności Wi-Fi 2,4 GHz i Bluetooth®[2] Low Energy, mogą oni podłączyć aparat EOS 850D do urządzenia z systemem iOS lub Android za pośrednictwem aplikacji Canon Camera Connect i tam edytować oraz udostępniać wysokiej jakości zdjęcia znajomym lub publikować na kanałach społecznościowych. Fotografowie mogą również łatwo edytować zdjęcia za pomocą aplikacji DPP Express na iPada[3], aby szybko obrobić pliki RAW bez włączania laptopa i uruchamiania ciężkich aplikacji graficznych. Auto Image Sync zapewnia także bezproblemowe tworzenie kopii zapasowych zdjęć i filmów na komputerze za pomocą Image Transfer Utility 2, dzięki czemu nasze dane zawsze będą mieć pewny backup.

Canon EOS 850D będzie dostępny w przedsprzedaży w sklepie Canon na store.canon.pl oraz u autoryzowanych sprzedawców od kwietnia 2020 r.

Canon EOS 850D:

24.1-megapikselowa matryca APS-C Dual Pixel CMOS o rozdzielczości

Zdjęcia seryjne do 7 kl./s

4K (AF oparty na detekcji kontrastu) 24p/25p

Full HD ze wsparciem Dual Pixel CMOS AF do 60p

45-punktowy AF

Czujnik pomiarowy RGB+IR (o efektywnej liczbie 220 000 pikseli) z wykrywaniem migotania (taki jak w modelu EOS 90D)

System AF Intelligent Tracking (iTR)

Technologia wykrywania oczu ze śledzeniem AF (Eye Detection AF)

Procesor obrazu DIGIC 8