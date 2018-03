Canon EOS C700 FF - najnowsza profesjonalna kamera filmowa

Canon zaprezentował dziś flagowy, pełnoklatkowy model kamery z serii Cinema EOS - Canon EOS C700 FF. Dzięki nowo opracowanej kinowej pełnoklatkowej matrycy CMOS o wymiarach 38,1 x 20,1 mm kamera pozwala nagrywać obraz w rozdzielczości do 5,9K. EOS C700 FF obsługuje wieloformatowy zapis materiału wideo i jest kompatybilny z obiektywami z mocowaniem EF i PL oraz obiektywami anamorficznymi. Podczas używania obiektywów EF, EOS C700 FF pozwala korzystać z innowacyjnego systemu autofocusa - Dual Pixel CMOS AF, który doskonale sprawdza się przy nagraniach w formacie pełnoklatkowym.

Kamera Canon EOS C700 FF posiada nowo opracowaną pełnoklatkową matrycę CMOS o wymiarach 38,1 x 20,1 mm, zaprojektowana do wysokiej jakości produkcji filmowych, dostarcza filmowcom obrazu z niespotykanym dotąd niskim poziomem szumów, naturalnym odcieniem skóry, małą głębią ostrości i przekraczającą 15 stopni szeroką rozpiętością tonalną. Zapewnia to swobodę i elastyczność przy korekcji obrazu i w postprodukcji oraz przy nagrywaniu obrazów HDR.

