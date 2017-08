Canon EOS M100 – elegancki bezlusterkowiec dla fotoamatorów

Ostatnią mocną premierą Canona na dzisiaj jest nowy korpus systemu EOS M. Canon EOS M100 to najnowsza oferta dla osób szukających stylowego, prostego w obsłudze bezlusterkowca oferującego spore możliwości kreatywne i wysoką jakość zdjęć w różnych sytuacjach. Aparat ten odznacza się bardzo kompaktowymi rozmiarami oraz minimalistyczną stylistyką i trafi do sprzedaży już w październiku.

Poręczny Canon EOS M100 jest ideowym kontynuatorem zaprezentowanego w 2015 roku modelu EOS M10, jednak w odróżnieniu od swoich poprzedników odznacza się wykorzystaniem znacznie bardziej zaawansowanych technologii. Aparat ten cechują kompaktowe wymiary i stylowe wykonanie. Umożliwia on spontaniczne rejestrowanie cennych wspomnień i momentów z życia. Duży wybór kreatywnych filtrów i łączność bezprzewodowa umożliwiają wykonywanie niesamowitych zdjęć i publikowanie ich bezpośrednio w serwisach społecznościowych w ciągu zaledwie paru sekund.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem