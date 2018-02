Canon EOS M50 - najnowszy bezlusterkowiec z możliwością rejestrowania filmów w jakości 4K

Canon rozszerza popularną serię aparatów systemowych z wymienną optyką EOS M o najnowszy model – EOS M50. EOS M50 jest pierwszym bezlusterkowcem Canon z możliwością rejestrowania filmów w jakości 4K i najnowszym procesorem DIGIC 8. Nowy aparat jest połączeniem zaawansowanych funkcji i kompaktowego body. Matryca CMOS APS-C o rozdzielczości 24,1 MP zapewnia doskonałe zdjęcia nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, prędkość zdjęć seryjnych do 10 kl./s i rozbudowane opcje łączności Wi-Fi i Bluetooth. EOS M50 to doskonały wybór dla użytkowników smartfonów i aparatów kompaktowych, którzy oczekują wysokiej jakości zdjęć, elastyczności wymiennych obiektywów i chcą rejestrować materiały wideo 4K.



Nowy bezlusterkowiec oferuje zaawansowane rozwiązania znane z lustrzanek cyfrowych w niewielkim, poręcznym body, które bez problemu zmieścimy w kieszeni lub torbie. Superszybka i precyzyjna technologia Canon Dual Pixel CMOS AF umożliwia precyzyjne ustawienie ostrości przy zachowaniu wysokiej jakości szczegółów na zdjęciach oraz płynne śledzenie obiektów na filmach Full HD. Co więcej matryca APS-C CMOS o rozdzielczości 24,1 MP pozwala uchwycić zachwycające detale na wideo w 4K, czyli jakości czterokrotnie wyższej niż Full HD.

