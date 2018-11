BEIKS zaprasza na dni otwarte z Canon EOS R

Dni Otwarte to doskonała okazja, aby bliżej poznać pionierski system Canon EOS R. Po prezentacji produktu, będzie okazja do przetestowania nowego systemu w praktyce – do dyspozycji uczestników będą aparaty EOS R wraz z zestawem obiektywów zgodnych z nowym systemem – RF.

