Canon EOS R1 - poznaj pierwszego flagowca z rodziny Canon R

Canon przygotował gratkę dla fotografów prasowych, sportowych i przyrodniczych - Canona EOS R1, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o nich - Z zewnątrz jego wyróżnikiem jest budowa obejmująca zintegrowany battery grip, a co można znaleźć wewnątrz?



Canon EOS R1 - co oferuje nowy flagowiec Canona?

Canon EOS R1 to przede wszystkim podświetlana matryca warstwowa w formacie pełnoklatkowym o rozdzielczości 24,2 MP, pozwalająca na wykonywanie zdjęć z minimalnym czasem wynoszącym nawet 1/64 000 s. Jeśli dołoży się do tego tryb zdjęć seryjnych działający z prędkością 40 kl./s, to w efekcie powstaje aparat pozwalający uchwycić nawet najbardziej krótkotrwałą chwilę. W związku z tym według zapewnień producenta ma być idealnym narzędziem do rejestrowania wydarzeń sportowych, reportaży czy dzikiej przyrody.