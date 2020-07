Canon EOS R5 i Canon EOS R6 - znamy ceny najbardziej zaawansowanych pełnoklatkowych bezlusterkowców

Canon prezentuje dwa najnowsze i najbardziej zaawansowane pełnoklatkowe bezlusterkowce z serii EOS R z mocowaniem obiektywów RF: Canon EOS R5 i Canon EOS R6. EOS R5 posiada nową 45-megapikselową matrycę CMOS i osiąga szybkość zdjęć seryjnych do 20 kl./s (migawka elektroniczna). Jest również pierwszym bezlusterkowcem w historii z możliwością nagrywania filmów 8K/30p i 4K/120p wewnętrznie na karty pamięci. Z kolei EOS R6 wyposażono w matrycę 20,1 MP, tryb seryjny do 20 kl./s i nagrywanie wideo 4K/60p i Full HD/120p.

Canon EOS R5 i Canon EOS R6 - zdefiniowane na nowo

Technologia matrycy CMOS nowej generacji w połączeniu z wysokiej jakości obiektywami RF pozwala użytkownikom uchwycić obrazy o wyjątkowej szczegółowości, także przy najwyższych prędkościach zdjęć w serii. EOS R5 i EOS R6 pozwalają fotografować z szybkością nawet do 20 kl./s przy użyciu elektronicznej migawki z pełną automatyczną ekspozycją (AE) i śledzeniem ostrości (AF). Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że rejestrując zdjęcia czy materiały wideo w najwyższej jakości i w dowolnej lokacji, mogą pracować zupełnie bezgłośnie. Migawka z elektroniczną i mechaniczną pierwszą kurtyną zapewnia również szybkie zdjęcia seryjne do 12 kl./s1.

Po raz pierwszy w historii serii EOS, aparaty EOS R5 i EOS R6 wyposażono w 5-osiową wewnętrzną stabilizację obrazu (IBIS), która ogranicza drgania obrazu wideo nagrywanego "z ręki" i pozwala fotografować na dłuższych czasach naświetlania. Technologia IBIS została zaprojektowana tak, aby współpracować ze stabilizacją obrazu w obiektywach RF, przez co zarówno soczewki obiektywów, jak i matryca w korpusie działają jednocześnie, korygując obraz w płaszczyznach "pitch" i "yaw", podczas gdy stabilizacja sensora odpowiada za osie X-Y w płaszczyźnie "roll". Ten inteligentny system Canon umożliwia stabilizację obrazu nawet do 8-stopni EV[1], co czyni go najlepszym systemem stabilizacji na świecie2.

Duża średnica mocowania obiektywów RF (54 mm) sprawia, że ​​światło pada na całą matrycę nawet przy ruchu sensora podczas stabilizacji. Dodatkowo, dzięki dużym soczewkom, ruch systemu stabilizacji w korpusie jest łatwiejszy i umożliwia wybranym obiektywom RF (także tym bez stabilizacji optycznej IS), takim jak RF 85 mm F1.2L USM czy RF 28-70 mm F2L USM, osiągnięcie podobnej 8-stopniowej2 stabilizacji obrazu.

Stabilizacja matrycy działa również w połączeniu z obiektywami EF (obsługującymi stabilizację optyczną IS) podpiętymi do EOS R5 i EOS R6 za pomocą adaptera. IBIS współpracuje z obiektywami EF, zapewniając korekcję w płaszczyźnie "roll" i osi X-Y. Obiektywy EF bez optycznej stabilizacji (IS) skorzystają ze stabilizacji matrycy.

Utrzymanie ostrości

EOS R5 i EOS R6 są napędzane procesorem DIGIC X – tym samym zaawansowanym układem znanym z najbardziej profesjonalnej lustrzanki Canon EOS-1D X Mark III. Poza szybkością obsługi, procesor odpowiada także za niezawodność działania systemu ostrości Dual Pixel CMOS AF II, który jest teraz jeszcze bardziej precyzyjny i pewny, nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych. To najszybszy na świecie AF, który ustawia ostrość w zaledwie 0,05 sekundy[2], a w modelu EOS R5 może ją ustawiać nawet przy ekspozycji -6EV[3]. Jeszcze lepsze wyniki osiąga EOS R6, który jest pierwszym aparatem EOS oferującym minimalną wartość EV dla AF -6.5EV4,[4].

System automatycznej regulacji ostrości iTR AF X AF został zaprojektowany z wykorzystaniem algorytmów głębokiego uczenia AI, przez co tryb wykrywania twarzy/oczu działa z niespotykaną dotąd precyzją (ostre obiekty nawet podczas nieprzewidzianego poruszania się i fotografując z małą głębią ostrości), a autofokus "zapamiętuje" i śledzi obiekt nawet, jeśli postać odwróci się na chwilę.

Zaawansowany system AF oparty o algorytmy głębokiego uczenia rozpoznaje twarze i oczy ludzi, a dodatkowo także koty, psy i ptaki – zarówno w trybie fotografowania, jak i filmowania. EOS R5 i EOS R6 utrzymują precyzyjne ustawianie ostrości oraz śledzenie niezależnie od wielkości obiektu, postawy czy kierunku twarzy, wspomagając użytkownika w utrwalaniu nawet najbardziej nieprzewidywalnych obiektów.

Inteligentne opcje łączności

Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth i Wi-Fi, EOS R5 (5 Ghz Wi-Fi[5]) i EOS R6 (2,4 Ghz Wi-Fi6) można łatwo połączyć ze smartfonem i siecią, umożliwiając szybkie udostępnianie plików i transfer FTP/FTPS. Ta funkcja pozwala również na zdalne sterowanie aparatami za pomocą aplikacji Camera Connect i EOS Utility, podłączonych do komputera PC lub Mac za pośrednictwem Wi-Fi lub szybkiego złącza USB 3.1 Gen 2. EOS R5 i EOS R6 obsługują także automatyczne przesyłanie plików z urządzenia na platformę chmurową image.canon – w celu łatwego udostępniania czy drukowania zdjęć, ale także integracji z popularnymi platformami w chmurze tj. Google Photos[6] czy Adobe Cloud7.

Canon EOS R5: Bez kompromisów

EOS R5 to najbardziej zaawansowany technologicznie bezlusterkowiec EOS w historii. Oferuje najwyższą rozdzielczość[7] obrazu spośród wszystkich aparatów EOS z wymienną optyką, a w połączeniu z procesorem DIGIC X, matrycą CMOS i obiektywami RF daje obraz o niespotykanej dotąd szczegółowości. Do 100 proc. pokrycia AF[8] z 5940 wybieranymi punktami autofokusa i zakresem ISO 100-51,200 pozwalają zachować ostrość fotografowanych obiektów nawet w skrajnie słabym świetle. Magnezowy korpus jest odporny na warunki atmosferyczne, a dodatkowy backup zdjęć i filmów gwarantuje podwójne gniazdo na karty pamięci, które obsługują standard CFexpress i SD UHS II.

Profesjonalni twórcy wideo mogą rejestrować wewnętrznie materiały filmowe RAW 8K 12-bit przy zapisie na pełnej matrycy, uzyskując prawdziwie kinowy efekt z ciągłym śledzeniem AF oczu i twarzy u ludzi i zwierząt. EOS R5 ustanawia także nowe standardy dla twórców filmujących w rozdzielczości 4K. Aparat pozwala nagrywać w rozdzielczości 4K DCI (pełna klatka) i 4K UHD w 120p (119,88 kl./s) 10-bit/ 4:2:2, dając ogromne możliwości w rejestrowaniu wysokiej rozdzielczości filmów, z płynnym slow-motion i pełnym śledzeniem autofokusa. Dostępny jest także specjalny tryb 4K HQ, który rejestruje niewiarygodne szczegóły z szybkością klatek do 30p, dzięki wewnętrznemu nadpróbkowaniu materiału 8K.

Wewnętrzne nagrywanie wideo 8K RAW do 29,97 kl./s (bez cropa)

Wewnętrzne nagrywanie wideo 8K do 29,97 kl./s (bez cropa) w Canon Log 10-bit 4:2:2 (H.265) lub 10-bit HDR PQ (H.265) 4:2:2

Wewnętrzne nagrywanie 4K do 119,88 kl./s (bez cropa) 10-bit Canon Log 4:2:2 (H.265) lub 4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265)

4:2:2 10-bit w Canon Log lub 4:2:2 10-bit na wyjściu HDR PQ przez HDMI przy 4K 59,94 kl./s.

Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, na tylną ściankę EOS R5 powrócił – znany z poprzednich modeli lustrzanek – wielofunkcyjny joystick, służący m.in. do wybierania pól ostrości, który można teraz stosować alternatywnie do przeciągania AF po 3,2-calowym, odchylanym ekranie dotykowym (2,1 mln punktów). Dzięki technologii Dual Pixel RAW możliwa jest korekta ostrości i kontrastu w tle oraz zmiana parametrów oświetlenia (np. portretów) nawet po wykonaniu zdjęcia – co dodatkowo zwiększa możliwości twórcze. 0,5-calowy elektroniczny wizjer (EVF) o z rozdzielczości 5,76 miliona punktów odświeża się z częstotliwością 120 kl./s, dając zadziwiająco realistyczny podgląd kadru, porównywalny z wizjerem optycznym.

Canon EOS R6: wszechstronna doskonałość

EOS R6, podobnie jak EOS R5, oferuje ogromne możliwości systemu EOS R, zapewniając niespotykaną w swojej klasie szybkość seryjną zdjęć przy wykorzystaniu pełnoklatkowego sensora. EOS R6 jest wszechstronnym aparatem znacznie przekraczającym wymagania entuzjastów i średniozaawansowanych profesjonalistów, niezależnie od rodzaju wykonywanej fotografii czy twórczości wideo. Fotografowie sportowi i amatorzy dzikiej przyrody mogą z łatwością uchwycić szybkie ruchy, korzystając z prędkości do 20 klatek na sekundę1, elastyczności ostrzenia dzięki 6072 wybieralnym punktom AF oraz z trybów automatycznego śledzenia twarzy, oczu i zwierząt w oparciu o algorytmy głębokiego uczenia. Matryca CMOS o rozdzielczości 20,1 megapiksela łączy te same zalety i możliwości technologiczne, jakie znajdziemy w aparacie EOS-1D X Mark III, oferując także zakres czułości ISO 100-102 400. W efekcie użytkownicy zyskują ogromne możliwości tworzenia niezaszumionych obrazów w wymagających warunkach oświetleniowych (np. podczas wesel czy imprez w ciasnych pomieszczeniach).

EOS R6 pozwala filmować w rozdzielczości 4K UHD z prędkością do 59,94 kl./s, (nadpróbkowanie obrazu 5,1K), a także w Full HD 120p z pełnym wsparciem śledzenia AF. Podczas filmowania można korzystać z przydatnej funkcji zebry, która wspiera ustawienia optymalnej ekspozycji i pozwala uniknąć przepaleń w jasnych partiach kadru. Dzięki opcji wewnętrznego nagrywania 8-bit H.264 lub 10-bit YCbCr 4:2:2 H.265 i Canon Log użytkownicy mogą cieszyć się także najwyższą elastycznością obrazu w postprodukcji.

Elektroniczny wizjer EVF o przekątnej 0,5 cala i rozdzielczości 3,69 miliona punktów (maksymalna częstotliwość odświeżania do 120 kl./s) do minimum redukuje opóźnienia podczas serii, przez co EOS R6 idealnie sprawdzi się także w fotografii sportowej czy ekstremalnej. 3-calowy ekran LCD o przekątnej 1,62 miliona punktów zachęca do poszukiwania kadrów wykonywanych z niestandardowego kąta widzenia, a podwójny slot kart pamięci umożliwia użytkownikom bezpieczny zapis i backup na 2 kartach SD UHS II (nagrywanie na obu kartach jednocześnie lub z możliwością nagrywania w różnych formatach).

Trzy nowe akcesoria do aparatów EOS

Bateria LP-E6NH

Nowa bateria o dłuższej żywotności dostarczana z EOS R5, EOS R6 jest dodatkowo kompatybilna ze wszystkimi aparatami, które wykorzystują baterie LP-E6. LP-E6NH to bateria osiągająca 2130 mAh, która jest nawet do 14% bardziej wydajna. Nowa bateria zastępuje model LP-E6N.

Battery grip BG-R10

Opcjonalny grip umożliwia dłuższą pracę aparatów EOS R5 i EOS R6 i jest niezastąpionym narzędziem podczas pracy na długich sesjach i planach zdjęciowych – np. w przypadku fotografów ślubnych, dzikiej przyrody i reporterów pracujących w terenie. Nowy uchwyt umożliwia użytkownikom zasilanie za pomocą dwóch baterii (LP-E6/N/NH), a dodatkowo zapewnia wygodną i łatwiejszą zmianę orientacji kadru w poziomie/pionie.

Transmiter WFT-R10

Kompatybilny z EOS R5 bezprzewodowy przekaźnik danych Wi-Fi, wyposażony w anteny MIMO 2x2 dla szybszej transmisji danych i większego zasięgu. WFT-R10 oferuje również usprawniony zapis sieciowy na zabezpieczonym serwerze SFTP przez Wi-Fi z szybkością zgodną ze standardem Gigabit Ethernet.

Canon zaprezentował dziś także cztery nowe obiektywy serii RF, dwa extendery oraz drukarkę fotograficzną serii imagePROGRAF PRO (A3+):

RF 85 mm F2 MACRO IS STM,

RF 600 mm F11 IS STM,

RF 800 mm F11 IS STM,

RF 100-500 mm F4,5-7,1 L IS USM,

Extender RF 1,4x,

Extender RF 2x,

imagePROGRAF PRO-300.

Ceny i dostępność

Rekomendowane ceny detaliczne w Polsce i dostępność:

Canon EOS R5: 20649,99 zł (start sprzedaży – koniec lipca 2020 r.)

Canon EOS R6: 12389,99 zł (start sprzedaży – koniec sierpnia 2020 r.)

LP-E6NH: 519,99 zł (start sprzedaży – koniec lipca 2020 r)

BG-R10: 1879,99 zł (start sprzedaży – koniec lipca 2020 r.)

WFT-R10B: 6029,99 zł (start sprzedaży – koniec lipca 2020 r.)

Cechy kluczowe Canon EOS R5 i Canon EOS R6

EOS R5: EOS R6: Matryca pełnoklatkowa 45 MP Matryca pełnoklatkowa 20.1 MP Zdjęcia seryjne do 20/12 kl./s Zdjęcia seryjne do 20/12 kl./s Stabilizacja matrycy (IBIS) do 8 stopni Stabilizacja matrycy (IBIS) do 8 stopni Dual Pixel CMOS AF II Dual Pixel CMOS AF II ISO 100-51,200 ISO 100-102,400 Filmowanie 8K/30p 12-bit Filmowanie 4K 60p 10-bit, Full HD 120 kl./s Wizjer elektroniczny 5.76 mln punktów Wizjer elektroniczny 3.69 mln punktów Ekran odchylany LCD 3.2 cala/2.1 miliona punktów Ekran odchylany LCD 3 cale/1.62 miliona punktów Dwa sloty kart (1x CFexpress, 1x SD UHS II) Dwa sloty kart (2x SD UHS II) Górny wyświetlacz i wielofunkcyjny joystick AF Wielofunkcyjny joystick AF Wbudowany moduł Wi-Fi 5Ghz z możliwością podłączenia opcjonalnego transmitera WFT-R10 Wbudowany moduł Wi-Fi 2.4Ghz i FTP Bluetooth Bluetooth Ładowanie i zasilanie przez USB PD-E1 Ładowanie i zasilanie przez USB PD-E1 Waga: korpus 650g (738g z baterią i kartą pamięci). Waga: korpus 598g (690g z baterią i kartą pamięci).