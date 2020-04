Canon EOS R5 - nowe szczegóły

Canon potwierdza kolejne szczegóły na temat nadchodzącej premiery rewolucyjnego bezlusterkowca EOS R5. Najnowsza konstrukcja, oparta na bazie systemu EOS R, będzie umożliwiała wewnętrzny zapis plików RAW w jakości 8K z szybkością do 29,97 klatek na sekundę, dzięki czemu z powodzeniem będzie ją można wykorzystywać na planach zdjęciowych podczas profesjonalnych produkcji filmowych. Ta bezkompromisowa jakość materiałów wideo z EOS R5 i dodatkowe funkcjonalności znane z profesjonalnych kamer wideo wyznaczają nowe granice dla konsumenckich aparatów systemowych.

Canon EOS R5 może z powodzeniem pełnić rolę drugiej kamery na profesjonalnych planach zdjęciowych przy produkcjach komercyjnych, fabularnych czy dokumentalnych. Świetnie sprawdzi się w parze m.in. z zaprezentowaną dziś kamerą EOS C300 Mark III – najnowszą, modułową konstrukcją, która uzupełnia serię filmowych kamer Canon Cinema EOS. Pozostałe funkcjonalności EOS R5 to m.in.:

8K RAW – wewnętrzny zapis z szybkością do 29,97 kl./s bez cropa.

Wewnętrzne nagrywanie (bez cropa) w rozdzielczości 8K do 29,97 kl./s (4:2:2 10-bit) w Canon Log (H.265) lub 4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265).

Wewnętrzne nagrywanie (bez cropa) w rozdzielczości 4K do 119,88 kl./s (4:2:2 10-bit) w Canon Log (H.265) lub 4:2:2 10-bit HDR PQ (H.265).

4:2:2 10-bit w Canon Log lub 4:2:2 10-bit HDR PQ na wyjściu przez HDMI przy 4K 59,94 kl./s.

Funkcja Dual Pixel AF we wszystkich trybach wideo w każdej rozdzielczości i klatkażu.

5-osiowa optyczna stabilizacja obrazu (IBIS) / wykorzystanie technologii IS obiektywu oraz IBIS w aparacie.

Podwójne gniazdo kart pamięci – 1x CFexpress i 1x SD UHS-II.

Richard Shepherd, Pro Product Marketing Senior Manager, powiedział: "Potwierdzając część specyfikacji aparatu EOS R5 w ubiegłym miesiącu dowiedliśmy, że to, co dotychczas "niemożliwe" stało się osiągalne. Dzisiaj idziemy o krok dalej – potwierdzając kolejne funkcjonalności EOS R5, chcemy nadawać tempo rynkowi aparatów systemowych. I będzie to możliwe m.in. dzięki zaprezentowanym dziś możliwościom rejestrowania wideo przez EOS R5, niedostępnym dotychczas w żadnym innym aparacie bezlusterkowym.

"Możliwość rejestrowania wideo w standardach charakterystycznych dla produkcji kinowych, sprawia, że EOS R5 może pełnić rolę w pełni funkcjonalnej kamery wiodącej przy wielu profesjonalnych produkcjach. A biorąc pod uwagę kompatybilność aparatu z najwyższej klasy rozwiązaniami do produkcji obrazów filmowych, aparat ten na pewno zadomowi się na wielu planach zdjęciowych i w studiach produkcyjnych".

