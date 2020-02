Canon EOS R5 z możliwością filmowania w 8K - trwają prace nad flagowym bezlusterkowcem

Canon potwierdził, że trwają prace nad najnowszym modelem pełnoklatkowego bezlusterkowca EOS R5. Zapowiadany flagowiec będzie najbardziej zaawansowanym z dotychczas zaprezentowanych aparatów serii Canon EOS R. Najnowszy model charakteryzuje się wysoką szybkością zdjęć seryjnych, możliwością nagrywania filmów w bezkompromisowej jakości 8K, pionierskim systemem stabilizacji obrazu oraz zapisem na dwóch kartach pamięci. Dzięki temu Canon EOS R5 ustala nowe granice w zakresie obrazowania i będzie doskonałym narzędziem pracy dla profesjonalnych fotografów i filmowców.

Dzisiejsza zapowiedź modelu Canon EOS R5 świadczy o potencjale rozwoju i ogromnym znaczeniu całej linii EOS R w portfolio Canon. Najnowszy aparat wyznacza bowiem zupełnie nowe standardy w zakresie szybkości – nawet 12 kl./s w trybie mechanicznej migawki i aż 20 kl./s w trybie migawki elektronicznej – oraz jakości obrazu, zarówno na fotografiach, jak i w wideo. Dzięki temu będzie on doskonałym narzędziem zarówno w rękach fotografów czy filmowców ślubnych, jak i fotografów dzikiej przyrody czy sportu.

Co więcej, EOS R5 będzie także wyposażony w nowo opracowaną przez Canon technologię stabilizacji obrazu wewnątrz korpusu, co w połączeniu ze stabilizacją obiektywów RF zaowocuje jeszcze bardziej stabilnym obrazem na zdjęciach i filmach rejestrowanych "z ręki".

Canon EOS R5 i nieograniczone możliwości wideo

Canon EOS R5 będzie idealnym aparatem dla profesjonalnych twórców wideo. Rejestrowanie filmów w jakości 8K jest teraz na wyciągnięcie ręki – dając możliwości uchwycenia obrazu w 4-krotnie wyższej rozdzielczości niż obecny standard 4K. Materiały 8K to również ogromne możliwości kadrowania obrazu 8K do 4K czy Full HD (przy zachowaniu wysokiej jakości), co szczególnie docenią aktywni twórcy.

Richard Shepherd, Pro Product Marketing Senior Manager, powiedział: "Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie modelu

Canon EOS R5 będzie ogromnym krokiem naprzód zarówno dla całego rynku aparatów hybrydowych, jak i dla samych twórców – fotografów i filmowców korzystających z technologii obrazowania na co dzień".

"Zapowiedź EOS R5 podkreśla szczególną wagę, jaką przykładamy do rozwoju segmentu aparatów hybrydowych, ale też jest odpowiedzią na potrzeby użytkowników oczekujących od technologii foto-wideo coraz większych możliwości. Zapoczątkowana we wrześniu 2018 r. seria aparatów EOS R oraz szerokie portfolio zaawansowanych optycznie obiektywów RF w niedługim czasie rozszerzyliśmy o kolejne modele aparatów – EOS RP i EOS Ra. Flagowy model EOS R5 to naturalna kontynuacja tej innowacyjnej linii produktów – linii, która z pewnością będzie mieć ogromny wpływ na rynek profesjonalnych aparatów do szerokiej gamy zastosowań".

Szybka komunikacja z każdego miejsca

Ale to nie koniec innowacji. Canon EOS R5 będzie bowiem wspierał zupełnie nową technologię automatycznego transferu zdjęć i filmów do platformy chmurowej image.canon. Automatyczny transfer ma ułatwić użytkownikom przeglądanie zarejestrowanych obrazów i filmów w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.