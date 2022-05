Canon EOS R7 i EOS R10 - pierwsze bezlusterkowce z matrycą APS-C

Canon Europe zaprezentował pierwsze aparaty bezlusterkowe systemu EOS R – EOS R7 i EOS R10, w których zastosowano format przetwornika obrazu APS-C. Oferuje on znaczące korzyści dla entuzjastów fotografii i twórców treści, m.in. umożliwiając pomniejszenie konstrukcji szybkich i wydajnych aparatów. Aparat EOS R7, nawiązujący do serii EOS 7D, przygotowano z myślą o fotografach dzikiej przyrody i sportu, którzy potrzebują dodatkowego zasięgu matrycy APS-C, jak również wyjątkowej szybkości i śledzenia z automatycznym ustawieniem ostrości, charakterystycznym dla wyższych modeli z tej serii.

Aparat EOS R10, stworzony został z myślą o nowym pokoleniu użytkowników "dwucyfrowych" aparatów EOS. To wszechstronne urządzenie o imponujących możliwościach fotografowania i filmowania, przeznaczone dla twórców lifestyle’owych – będących w ciągłym ruchu. Wraz z premierami aparatów zaprezentowano dziś także dwa nowe obiektywy RF-S – RF-S 18–45mm F4.5–6.3 IS STM – ultrakompaktowy obiektyw zmiennoogniskowy do codziennego użytku, oraz RF-S 18–150mm F3.5–6.3 IS STM – uniwersalny obiektyw o dużym zbliżeniu.

Od czasu wprowadzenia systemu EOS R na rynek Canon stale poszerza ofertę aparatów pełnoklatkowych, aby dostarczyć szereg narzędzi zaspokajających różne potrzeby fotografów i twórców treści. Wprowadzenie aparatów bezlusterkowych systemu EOS R w formacie APS-C jest kolejnym krokiem Canon w kierunku zapewnienia większej swobody wyboru – dzięki temu szersza grupa fotografów i twórców treści może realizować swoje twórcze ambicje.

Poznaj nowy poziom szybkości i precyzji

EOS R7 i EOS R10 w formacie APS-C odziedziczyły po serii EOS R inteligentną technologię autofokusu zasto­so­waną w wysokiej klasy modelach pełnoklatkowych Canon. Dzięki zastosowaniu rozwiązań deep learning i funkcji Dual Pixel CMOS AF II użytkownicy mogą śledzić obiekty – w tym pojazdy, zwierzęta i ludzi – z precyzyjnym wykrywaniem głowy, twarzy i oczu na 100% powierzchni kadru[1]. Aparaty EOS R7 i EOS R10, oferujące funkcję AF przy słabym oświetleniu odpowiednio do -5 EV i -4 EV[2] i działające z telekonwerterami do f/22, ułatwiają śledzenie sportowców w ruchu lub ptaków w locie – niezależnie od warunków oświetlenia. Oba aparaty są wyposażone w funkcję autofokusu "dotknij i przeciągnij". EOS R7 to pierwszy aparat w systemie EOS R, w którym multikontroler AF połączono z pokrętłem sterującym. Pozwala to na szybkie i wygodne ustawianie punktów AF jednym ruchem kciuka lub obrotem pokrętła.

Aparaty EOS R7 i EOS R10 oferują najlepszą w swojej klasie wydajność pozwalającą uchwycić ulotne chwile. Wyposażono je w najszybszą ciągłą migawkę mechaniczną spośród wszystkich aparatów EOS z matrycą APS-C oferującą rejestrowanie obrazu z szybkością 15 klatek na sekundę[3], a także migawkę elektroniczną osiągającą 30 klatek na sekundę i 23 klatki na sekundę[4]. Aparat EOS R7 umożliwia otwarcie migawki w czasie do 1/8000 sekundy w przypadku migawki mechanicznej i 1/16 000 sekundy w przypadku migawki elektronicznej, co pozwala uchwycić szybko poruszające się obiekty. Aparaty wyposażono też w najnowszy procesor DIGIC X, co sprawia, że charakteryzują się dużą szybkością przetwarzania obrazu. Wprowadzenie trybu zdjęć ciągłych RAW z szybkością 30 klatek na sekundę umożliwia pracę z obrazami zarejestrowanymi podczas zdjęć seryjnych w postaci pliku filmowego, ułatwiając wybór klatek. Włączony tryb zdjęć wstępnych pozwala również wykonywać zdjęcia na 0,5 sekundy przed naciśnięciem migawki.

Wysoka jakość dla zdjęć w ruchu

Wbudowana funkcja stabilizacji obrazu w korpusie (IBIS) sprawia, że EOS R7 doskonale nadaje się dla osób fotografujących w ruchu lub z ręki z dłuższym czasem naświetlania[5]. Tym samym aparat dołącza do serii modeli EOS R6, EOS R5 i EOS R3, oferując najwyższy na świecie 8-stopniowy poziom stabilizacji obrazu[6]. Po raz pierwszy w aparatach EOS zastosowano system IS do wyrównywania poziomu horyzontu, gdy włączona jest funkcja "autopoziomowanie". Kompensuje on również drgania w pionie podczas fotografowania czy nagrywania obrazu w nowo dodanych trybach panoramy. Oferując większy zasięg, nowe matryce APS-C o rozdzielczości 32,5 i 24,2 megapiksela w aparatach EOS R7 i EOS R10 zapewniają ostrość obrazu nawet z dużej odległości – idealne rozwiązanie dla fotografów sportu i dzikiej przyrody, którzy musieliby bardzo się zbliżyć do swoich obiektów. Tryby Dual Pixel RAW oraz HEIF, Compact RAW i HDR gwarantują swobodę post­pro­dukcji i umożliwiają lepsze odwzorowanie tonacji sceny. Cyfrowy optymalizator obiektywu automatycznie zapewnia uzyskanie najlepszych obrazów JPEG w aparacie.

Aparaty EOS R7 i EOS R10 ważące zaledwie 612 g i 429 g (z akumulatorem i kartą pamięci) zdecydowanie poprawiają komfort pracy, pozwalając fotografom zrezygnować z dotychczasowych zestawów składających się z lustrzanki cyfrowej i obiektywu. Kompaktowa, ale wytrzymała konstrukcja aparatu EOS R7 jest odporna na warunki atmosfe­ryczne, co zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa przy niesprzyjającej pogodzie.

Doskonalsze treści dzięki rozdzielczości 4K

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę rejestrowania zarówno filmów, jak i zdjęć, modele EOS R7 i EOS R10 pozwalają zapisywać materiały wideo w rozdzielczości 4K 60p[7] lub 4K 30p, z nadpróbkowaniem z rozdzielczości 7K i 6K, co zapewnia najwyższą jakość obrazu. Obraz może być przesyłany w jakości HDR PQ (YCbCr 4:2:2 10-bitów) w aparacie lub przez złącze HDMI. Model EOS R7 wyposażono w dodatkowy tryb kadrowania 4K 60p[8], który jeszcze bardziej zwiększa zasięg – doskonale nadaje się do filmowania dzikiej przyrody. Oba aparaty mogą nagrywać materiał dłuższy niż 30 minut na klip, rejestrując obraz w rozdzielczości 4K 60p nawet przez godzinę[9], co otwiera możliwości zapisu dłuższych form (np. wywiadów czy całych wydarzeń). Oba modele obsługują nagrywanie filmów HDR PQ (YCbCr 4:2:2 10-bit BT.2020), które zapewniają wysoki zakres dynamiki przy minimalnym gradingu. Dla tych, którzy chcieliby pójść o krok dalej, EOS R7 to pierwszy aparat EOS z matrycą APS-C[10], który wykorzystuje Canon Log 3 i Cinema Gamut, co pozwala na bardziej elastyczny proces postprodukcji. Oba modele są idealne dla zapalonych użytkowników mediów społecznościowych. Obsługują nagrywanie w pionie oraz technologie zapewniające stabilność filmów w ruchu. EOS R7 może łączyć IBIS z optycznym i cyfrowym stabilizatorem obrazu Movie Digital IS w celu uzyskania jeszcze lepszej stabilizacji, a EOS R10 wykorzystuje dane z obiekty­wów wyposażonych w optyczny stabilizator obrazu, aby zmaksymalizować działanie cyfrowego stabiliza­to­ra obrazu Movie Digital IS.

Płynna kreatywność i łączność

Intuicyjna konstrukcja i rozbudowane możliwości łączności pozwalają usprawnić proces twórczy autorom treści i fotografom. Dzięki elektronicznemu wizjerowi o rozdzielczości 2,36 mln punktów i symulacji obrazu takiego jak w celowniku optycznym OVF, posiadacze lustrzanek cyfrowych mogą z łatwością przejść na bezlusterkowce, korzystając z dob­­rze znanego im wizjera. Regulowane pokrętła i ekran LCD o zmiennym kącie widzenia zapewniają łatwą obsługę. Bracketing ostrości i kompozycja głębi czynią z obu aparatów bardzo zaawansowane narzędzia. Aparat EOS R7 wyposażono w wizjer o dużym powiększeniu 1,15x, dzięki któremu amatorzy fotografii mogą lepiej kontrolować kadr lub zapisane obrazy. Wyposażony we wbudowaną lampę błysko­wą aparat EOS R10 jest wszechstronnym narzędziem dla fotografów wykonujących zdjęcia w różnych warunkach – zarówno w pomieszczeniach, jak i w słabo oświetlonych miejscach. Dzięki dwóm gniazdom kart UHS-II aparat EOS R7 obsługuje błyskawiczne tworzenie kopii zapasowych, umożliwia od­dziel­ne przechowywanie zdjęć i filmów oraz zapisywanie różnych formatów na każdej z kart.

W obu aparatach ulepszono łączność dzięki modułom Wi-Fi i Bluetooth™[11], pomagając początkującym twórcom i fotografom w udostępnianiu, przechowywaniu i porządkowaniu swoich prac. Treści przesyłać można za pośrednictwem serwisu image.canon, a samym aparatem sterować za pomocą aplikacji Camera Connect z wykorzystaniem przewodu USB Type-C lub połączenia bezprzewodowego. W przypadku streamerów oba urządzenia oferują czyste wyjście HDMI do przesyłania strumieniowego, a także możliwość przesyłania strumieniowego do serwisu YouTube za pośrednictwem serwisu image.canon. Użytkownicy mogą teraz przesyłać pliki RAW bezpośrednio do nowej usługi przetwarzania obrazów na chmurze Canon w witrynie image.canon, która procesuje obraz za pomocą sieci neuronowej w celu dalszej poprawy jego jakości obrazu w pliku RAW[12]. Na potrzeby twórców aparaty EOS R7 i EOS R10 wyposażono w nową wielo­funk­cyjną stopkę do mocowania akcesoriów – pierwszą w modelach EOS z matrycą APS-C – która zapew­nia zasilanie i szybką komunikację z nowymi zaawansowanymi akcesoriami.

Obiektyw na każdą okazję

Aparaty EOS R7 i EOS R10 umożliwiają użytkownikom korzystanie z szerokiej gamy obiektywów Canon RF pro­dukc­ji – a dzięki adapterom można ich używać także z obiektywami EF i EF-S, co pozwala na bezprob­lemowe przejście od lustrzanki cyfrowej do bezlusterkowca. Rozszerzając serię obiektywów RF, w której skład wchodzi obecnie 26 obiektywów o ogniskowych od 5,2 mm do 1200 mm, Canon dla modeli EOS R7 i EOS R10 wprowadza dwa nowe lekkie i wszechstronne obiektywy RF-S - 18–45mm F4.5–6.3 IS STM i RF-S 18–150mm F3.5–6.3 IS STM które zapewniają dodatkowe opcje. Obiektywy wyposażono w optyczny stabilizator obrazu – to sprawia, że doskonale nadają się do fotografowania i filmowania wszelkich obiektów – od krajobrazów i portretów po jedzenie i tworzenia filmów na vlogi. RF-S 18–45mm F4.5–6.3 IS STM to idealny obiektyw uniwersalny do codziennego fotografowania dzięki kompaktowej konstrukcji i mechanizmowi chowania obiektywu, który doskonale sprawdza się w podróży. Ręczne ustawianie ostrości i mechanizm STM zapewnia płynne, ciche działanie autofokusu podczas filmowania. Obiektyw zmiennoogniskowy RF-S 18–150mm F3.5-6.3 IS STM o dużym powiększeniu, obejmującym zakres od szerokokątnego do teleobiektywu, umożliwia uzyskanie maksymal­nego powiększenia 0,59x w trybie MF, co pozwala na wykonywanie makrofotografii.

Canon RF-S - 18–45mm F4.5–6.3 IS STM

Zaawansowana technologia optyczna Canon minimalizuje aberrację chromatyczną i zapewnia korekcję zniekształceń, zapewniając ostry i wyrazisty obraz. Obiektywy współpracują z systemem stabilizacji obrazu w korpusie (IBIS) w modelu EOS R7 i funkcją Movie Digital IS w modelu EOS R10. Wyposażono je też w dynamiczny system stabilizacji obrazu oraz optyczną stabilizację obrazu w obiektywie. Umożliwia to uzys­kanie nawet 7-stopniowej stabilizacji obrazu w przypadku modelu RF-S 18–150mm F3.5–6.3 IS STM i 6,5-stopniowej w modelu RF-S 18–45mm F4.5–6.3 IS STM. Dzięki 7-listkowej przysłonie kołowej fotografowie mogą uzyskiwać piękne rozmycie tła z utrzymaniem ostrości fotografowanych obiektów.

Canon RF-S 18–150mm F3.5–6.3 IS STM

Nowa seria aparatów Canon z matrycą APS-C przenosi innowacyjne funkcje pełnoklatkowych bezlusterkowców do bardziej kompaktowych, a jednocześnie przystępnych modeli amatorskich, umożliwiając twórcom treści i entuzjastom fotografii odkrywanie swoich pasji i osiąganie nowych poziomów kreatywności.

Główne cechy Canon EOS R10 Matryca APS-C o rozdzielczości 24,2 megapiksela

Migawka mechaniczna 15-klatkowa w trybie ciągłym, 23 klatki na sekundę z migawką elektroniczną

Uczenie głębokie i Dual Pixel CMOS AF II

Wideo 4K 60p (przycięte) i nadpróbkowane wideo 4K 30p z 6K

Movie Digital IS Główne cechy EOS R7 Matryca APS-C o rozdzielczości 32,5 megapiksela

Migawka mechaniczna 15-klatkowa w trybie ciągłym, 30 klatek na sekundę z migawką elektroniczną

Uczenie głębokie i Dual Pixel CMOS AF II

Wideo 4K 60p i nadpróbkowane 4K 30p z 7K

Stabilizacja obrazu w korpusie (IBIS) do 8 stopni