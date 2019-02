Canon EOS RP - niewielki pełnoklatkowy bezlusterkowiec

Canon prezentuje kolejny model z najnowszej serii pełnoklatkowych bezlusterkowców – EOS RP. To niewielkich rozmiarów, lekki aparat systemowy o rozbudowanych możliwościach, przeznaczony dla zaawansowanych amatorów, chcących rozwijać swoje umiejętności fotograficzne w ramach nowego systemu Canon EOS R. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że EOS RP doskonale sprawdzi się podczas podróży a także fotografii krajobrazowej i portretowej, oferując jednocześnie najwyższą jakość materiałów wideo 4K. EOS RP jest nie tylko najlżejszym bezlusterkowcem z pełnoklatkową matrycą Canon, ale także aparatem wyposażonym w najszybszy na świecie system AF . Nowy model, podobnie jak EOS R, jest kompatybilny z szeroką gamą obiektywów serii EF i EF-S.

Canon zapowiada także rozwój nowego uniwersalnego obiektywu RF 24-240mm F4-6.3 IS USM dedykowanego systemowi EOS R. To niewielki, lekki zoom o praktycznym zakresie ogniskowej, która daje swobodę fotografowania w bardzo zróżnicowanych sytuacjach.

Canon EOS RP oferuje doskonałą wydajność pełnoklatkowej matrycy i możliwość skorzystania z najnowszej serii jasnych obiektywów RF, nowy model wyposażono w innowacyjne, 12-stykowe mocowanie optyczne do jeszcze szybszej komunikacji body z obiektywem. Poza nowymi obiektywami RF, nowy aparat jest także kompatybilny z szeroką gamą już istniejących obiektywów EF i EF-S. Wszystko za pomocą adaptera dostępnego w trzech wersjach – standardowy, z dodatkowym pierścieniem nastaw oraz wbudowanym mocowaniem na filtry.

EOS RP wyposażono w 26,2-MP pełnoklatkową matrycę CMOS wspartą najnowszym procesorem DIGIC 8, które gwarantują perfekcyjną jakość i bogactwo detali także w warunkach bardzo słabego oświetlenia. Uchwycenie punktu ostrości w warunkach minimalnego oświetlenia (nawet -5EV[1]) nie stanowi żadnego problemu nawet przy ISO 40 000 (rozszerzalne do ISO 102 400) – wszystko dzięki topowemu systemowi autofokusa Canon Dual Pixel CMOS AF.

Cyfrowy optymalizator obiektywu (DLO - Digital Lens Optimiser) zapewnia optymalną jakość zarówno wykorzystując natywne obiektywy RF, jak i pięć modeli serii EF. Dla płynnej edycji zdjęć w postprodukcji, EOS RP obsługuje 14-bitowe pliki CR3 RAW oraz C-RAW, które zajmują średnio o 40 proc. mniej miejsca niż standardowe pliki RAW. Pozwala to zapisać jeszcze więcej zdjęć na karcie pamięci, co przydaje się podczas podróży. Co więcej, podstawową obróbkę zdjęć można także wykonywać bezpośrednio na aparacie dzięki funkcji Creative Assist, która umożliwia m.in. nakładanie filtrów i przygotowanie fotografii do szybkiego udostępnienia w sieci.

Canon EOS RP uniwersalny w użyciu

EOS RP to najlżejszy i najbardziej atrakcyjny cenowo model z rodziny pełnoklatkowych aparatów z wymienną optyką Canon. Waży zaledwie 485g[2], przez co jest świetnym wyborem na dłuższe podróże, kiedy ilość bagażu musi być ograniczona do minimum. Jednocześnie konstrukcja aparatu ze stopu magnezu oraz dodatkowe uszczelnienia dają pewność, że sprzęt jest wytrzymały i odporny na kurz oraz wilgoć. EOS RP wyposażono w system Dual Sensing IS, który redukuje drgania aparatu podczas fotografowania np. z ręki. Jednocześnie tryb cichej migawki pozwala na bezgłośne fotografowanie, gdy sytuacja wymaga dyskrecji.

Nowy model pozwala fotografować w trybie seryjnym z prędkością do 5 kl./s i 4 kl./s w trybie Servo AF, co w połączeniu z obsługiwanym standardem kart SD UHS-II daje możliwość nieograniczonego zapisu na bufor zdjęć zarówno w formacie JPEG, jak i RAW. Obsługa aparatu jest wyjątkowo prosta i charakterystyczna dla aparatów Canon. Na świetną ergonomię wpływa głęboko umiejscowiony uchwyt, odchylany 7-5-cm ekran o wysokiej rozdzielczości oraz 0.39-calowy wyświetlacz elektroniczny OLED EVF. EOS RP jest także kompatybilny z licznymi akcesoriami EOS, w tym z zaprezentowanym dziś gripem EG-E1 i najnowszą lampą Speedlite 470EX-AI (premiera w lutym 2018 r.).

Najszybszy na świecie system Dual Pixel CMOS oferuje prędkość ostrzenia w zaledwie 0,05 s. Użytkownicy mają do wyboru aż 4779 pól AF ze 100-procentowym pokryciem kadru w pionie i 88-procentowym w poziomie, a także elektroniczny wyświetlacz z 2,36 milionem punktów, który umożliwia uchwycenie wspaniałych ujęć także w warunkach słabego oświetlenia. System Touch and Drag AF to jedna z czterech metod ustawiania ostrości podczas kadrowania. W przypadku fotografii portretowej, nieoceniona okaże się funkcja Eye AF z trybem ciągłego śledzenia, która koncentruje ostrość na oku fotografowanej osoby.

Niezależnie od tego, czy fotografujesz poruszające się obiekty czy nagrywasz dynamiczny materiał wideo, EOS RP umożliwia stałe śledzenie obiektu, aby natychmiast reagować na akcję w kadrze. W przypadku fotografii makro, opcja focus bracketing pozwala zwiększyć głębię ostrości, zapewniając zdjęciom ostrość w całym obszarze kadru. Pozostałe tryby obejmują m.in. funkcję Spot AF, AF twarzy, 1 punktowy AF, rozszerzony AF i AF.

Fotografuj i udostępniaj z Canon EOS RP

Dzięki rozbudowanej łączności Bluetooth i Wi-Fi do fotografowania i udostępniania zdjęć w sieci, EOS RP umożliwia użytkownikom sterowanie aparatem z urządzeń mobilnych, a także zdalną obsługę aparatu za pomocą prostej aplikacji Canon Camera Connect – niezależnie od tego, czy fotografujemy dziką przyrodę czy wydarzenia sportowe. Aplikacja daje nam pełną kontrolę nad ustawieniami aparatu, podgląd na żywo, a nawet możliwość zdalnego wybudzenia aparatu przez łączność Bluetooth. Po sparowaniu aparatu z kompatybilnymi urządzeniami z systemem iOS lub Android, EOS RP pozwala także osadzać współrzędne GPS w metadanych zdjęcia, umożliwiając fotografom precyzyjne oznaczanie konkretnych punktów swoich podróży. W celu jeszcze łatwiejszego udostępniania materiałów, EOS RP może automatycznie synchronizować obrazy z urządzeniem mobilnym, jak również przesyłać zdjęcia w formacie RAW do aplikacji Canon DPP Express i edytować je z poziomu smartfona lub tabletu.

Canon EOS RP zapewnia swobodę twórczą i elastyczność dla fotografów poszukujących lekkiego i łatwego w użyciu aparatu fotograficznego. Dzięki procesorowi DIGIC 8, EOS RP może rejestrować filmy w rozdzielczości 4K (25 kl./s) i Full HD (60 kl./s). Dodatkowe funkcjonalności, takie jak możliwość tworzenia filmów poklatkowych 4K, fotografie interwałowe, tryb Movie Servo AF czy filmowanie w trybie HDR umożliwiają rejestrowanie zarówno szybkich sekwencji, jak i materiałów w trybie slow-motion z szerokim zakresem dynamicznym. Funkcja Dual Pixel CMOS AF umożliwia precyzyjne ustawianie ostrości i wykrywanie twarzy, natomiast funkcja Movie Digital IS zapewnia 5-osiową stabilizację podczas nagrywania filmów z ręki. Gniazda mikrofonu i słuchawek pomagają rejestrować i monitorować poziom dźwięku w czasie rzeczywistym, podczas gdy obrotowy ekran dotykowy umożliwia wygodne fotografowanie z różnych kątów. Funkcja Video Snapshot umożliwia tworzenie krótkich podsumowań z podróży, łącząc zarejestrowane materiały w 4-, 6- lub 8-sekundowe klipy wideo.

Canon EOS RP:

26.2 MP pełnoklatkowa matryca CMOS

Lekkie body ze stopu magnezu

Technologia Dual Pixel CMOS AF

Wideo w jakości 4K

Procesor DIGIC 8

Zgodność z obiektywami RF oraz EF i EF-S (dzięki adapterom w trzech wersjach)

Łączność Wi-Fi i Bluetooth

Przewidywana cena samego korpusu bezlusterkowca Canon EOS RP wynosi 1 300 dolarów.