Canon łączy promocje

Canon umożliwia łączenie dowolnej liczby promocji typu CashBack i Added-value. Oznacza to, że przy zakupie wybranego produktu, jeśli jest on objęty aktualną promocją, można zarejestrować go w kilku promocjach jednocześnie i otrzymać łączną wartość zwrotu.



Jak łączyć promocje i otrzymać zwrot gotówki? Prezentujemy przykładowe symulacje: