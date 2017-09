Canon Legria GX10 - kamera 4K dla nowoczesnych twórców

Legria GX10 4K oferuje czterokrotnie wyższą rozdzielczość niż 1080p Full HD, rejestruje obraz w formacie MP4 z prędkością 35 Mb/s w Full HD lub 150 Mb/s w 4K 50p – umożliwiając nagrywania dynamicznych scen. Dodatkowo dzięki możliwości nagrywania nawet do 100 kl./s Legria GX10 4K daje swobodę tworzenia różnorodnych materiałów, od filmów poklatkowych (time-laps) po nagrywanie efektów w zwolnionym tempie 0.25x.

Legria GX10 to pierwsza kamera wideo Canon z matrycą typu 1.0, wyposażoną w technologię Canon Dual Pixel CMOS AF, która łączy możliwość uzyskania małej głębi ostrości z czułym, precyzyjnym i konfigurowalnym autofocusem. Trzy filtry optyczne ND zapewniają dwa, cztery lub osiem stopni kontroli ekspozycji dla najwyższej jakości obrazu w najciemniejszych i najjaśniejszych warunkach, zaś nowo opracowany, szerokokątny obiektyw 4K z 15-krotnym zoomem dodatkowo gwarantuje doskonałą jakość obrazu 4K.

