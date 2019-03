Za co płacisz kupując droższą lustrzankę Canona?

Odpowiedź na pytanie „Canon czy Nikon” dzieliła niegdyś świat fotografii na dwa obozy, a spór o to, którego producenta aparaty są lepsze, miał tyle samo rozstrzygnięć ilu ich użytkowników. Chociaż do czołówki dołączyli inni producenci, którzy skupili się na tworzeniu bezlusterkowców, to wciąż w fotograficznym świecie trwa podział na canonowców i nikonowców. W naszym dwuczęściowym artykule skupiamy się jednak na obydwu producentach, nie faworyzując przy tym żadnego z nich i oddając im zasłużone miejsce w historii medium. Jest to dobra okazja do przeanalizowania ich oferty i wyróżnienia niuansów dzielących poszczególne modele. Pomoże to w wyborze idealnego sprzętu, dopasowanego do konkretnych potrzeb. Bohaterami drugiej części są lustrzanki Canona.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Canon - aparaty tworzone od ponad 80 lat Podobnie jak Nikon, Canon posiada bardzo długą historię. Firma powstała w 1933 roku i już w 1934 zaprezentowała pierwszy dalmierz małoobrazkowy. W 1987 roku Canon zaprezentował znaną do dziś serię lustrzanek EOS, którą rozpoczął model EOS 650. Aparaty te zdobyły popularność i powszechne uznanie głównie za sprawą bardzo szybko działającego systemu AF. Canon EOS 650 - pierwsza lustrzanka ze znanej serii. / Źródło: Wikipedia Aparaty Canona są wykorzystywane przez zawodowych fotoreporterów na całym świecie. Sprzęt tej marki pomógł w zarejestrowaniu wielu ikonicznych fotografii, a producent jest głównym partnerem najważniejszego konkursu fotografii prasowej na świecie - World Press Photo. Do ambasadorów tej marki należą m.in. Eddie Keogh, a aparatów Canona używają tacy fotoreporterzy jak m.in. John Stanmeyer czy Brent Stirton. Fotografia autorstwa Johna Stanmeyera stała się zdjęciem roku wg World Press Photo 2014 i została wykonana przy użyciu Canona EOS 5D Mark III. Bagnet EF - znak rozpoznawczy lustrzanek Canon EOS Wraz z premierą pierwszego EOSa Canon zaprezentował bagnet EF, który zastąpił poprzednie mocowanie FD. Obiektywy z tym mocowaniem były pierwszymi na świecie, które wykorzystywały elektryczne styki do komunikacji z aparatem. Obecnie wkraczając w świat lustrzanek Canona, stajesz się użytkownikiem systemu EF. Podjęcie decyzji o zakupie tego typu aparatu jest więc bezpośrednio związane z ofertą instrumentów optycznych. Wieloletnia tradycja stosowanie bagnetu EF daje jednak dostęp do niezwykle szerokiej oferty i umożliwia stosowanie starszych obiektywów z nowymi lustrzankami. Obecnie w ofercie Canona znajdują się obiektywy EF i EF-S. Te drugie zostały stworzone z myślą o lustrzankach z matrycą APS-C. Ich nieco zmieniona budowa pozwala na tworzenie lżejszych i bardziej kompaktowych obiektywów. Porównanie mocowań aparatów z bagnetem EF-S i EF. / Źródło: Wikipedia 4 segmenty rynku dla różnych potrzeb fotografów Lustrzanki Canona można podzielić na 4 kategorie, które odpowiadają różnym segmentom rynku: amatorskie (entry level), zaawansowane (midrange), półprofesjonalne (high end) i profesjonalne (advanced). Nomenklatura poszczególnych modeli pozwala na łatwe wyróżnienie, do którego z segmentów należą. Odpowiednio są to modele o 3 lub 4 cyfrowym oznaczeniu (np. Canon EOS 2000D), 2 cyfrowym (Canon EOS 80D), 1 cyfrowym (Canon EOS 6D) i z symbolem 1D. W poniższym zestawieniu zostaną ujęte lustrzanki z trzech pierwszych segmentów. Entry level stanowią propozycję dla tych, którzy dopiero wkraczają w świat fotografii, natomiast midrange są adresowane do nieco bardziej wymagających entuzjastów, którzy mają już doświadczenie w robieniu zdjęć. Dla porównania w tekście zostaną omówione aparaty półprofesjonalne (które mogą stanowić ciekawą opcję także dla amatorów).