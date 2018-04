Canon LX-MU500Z - kompaktowy projektor instalacyjny

Canon LX-MU500Z to najnowszy laserowy projektor instalacyjny, który dzięki kompaktowej konstrukcji idealnie nadaje się do zastosowań akademickich i korporacyjnych. Jasność 5000 lumenów, natywna rozdzielczość WUXGA, technologia paneli DLP (Digital Light Processing), ostre kolory i dynamiczny kontrast 50 000:1 to tylko wybrane cechy nowego projektora, które sprawdzą się w salach wykładowych i konferencyjnych.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Wysoka jasność 5000 lumenów pozwala wyświetlać wyraźny obraz w różnych wymagających warunkach instalacyjnych. Źródłem światła w projektorze Canon LX-MU500Z jest niebieska dioda laserowa i żółty fosfor, które zapewniają ostre i wyraźne kolory oraz bardzo dużą jasność. Natywna rozdzielczość WUXGA (1920 x 1200 pikseli) zapewnia wyraźny obraz grafiki czy wideo, a także bardzo czytelny tekst. Wysoka rozdzielczość obrazu z pewnością zachwyci audytorium podczas ważnych prezentacji, ale też doskonale sprawdzi się w zastosowaniach ekspozycyjnych w branży detalicznej lub rozrywkowej, gdzie projektor pełni istotną rolę informacyjną, promocyjną czy ekspozycyjną. Najnowsza technologia paneli DLP przekłada się na bardzo płynny obraz pozbawiony zakłóceń, takich jak niepożądane efekty "siatki" charakterystyczne dla tradycyjnych projektorów LCD. Wysoki współczynnik dynamicznego kontrastu 50 000:1 przekłada się na szczegółowe projekcje o żywych barwach i głębokiej czerni. To w szczególności sprawdzi się podczas prezentacji ofert biznesowych czy w ramach sklepowej ekspozycji. Kompaktowa konstrukcja i niewielka waga projektora sprawiają, że LX-MU500Z jest łatwy w instalacji nawet w wymagających miejscach. Laserowe źródło światła powoduje, że projektora nie trzeba zdejmować do wymiany zużywających się elementów – znakomite rozwiązanie dla biur i prężnie działających ośrodków akademickich. Co ważne, projektor jest wyjątkowo cichy (35 dB), przez co może być wykorzystany również na potrzeby nastrojowych pokazów.