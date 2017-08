Canon MT 26EX RT Macro Twin Lite – nowa lampa błyskowa makro z niezależnymi palnikami

Znany producent sprzętu fotograficznego zaprezentował najnowszy model lampy błyskowej przeznaczonej dla wymagających makrofotografów. Canon Macro Twin Lite MT 26EX RT to następca udanego modelu MT-24EX, w stosunku do którego w nowej konstrukcji wprowadzono sporo ulepszeń dotyczących zarówno parametrów numerycznych, funkcjonalności, jak i samej konstrukcji zewnętrznej. W założeniu twórców urządzenie to idealnie ma sprawdzać się w makrofotografii, fotografii produktowej, kulinarnej, przyrodniczej lub do obrazowania w stomatologii.

Lampa MT 26EX RT została wyposażona w system Macro Twin Light z dwiema ruchomymi głowicami, które można ustawiać w pięciostopniowych odstępach wokół obiektywu. Głowice obracają się w górę i w dół, a w zależności od tego, jakich efektów oświetleniowych wymaga ujęcie, także do wewnątrz i na zewnątrz. W ten sposób fotograf jest w stanie uchwycić wszystkie wybrane, nawet bardzo drobne w zbliżeniu. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się w przypadku fotografii produktowej lub portretowej, gdy chcemy wydobyć cechy obiektu za pomocą starannego oświetlenia i w praktyce uważane jest za oferujące szersze możliwości kreatywne od tego, które oferują konstrukcje pierścieniowe z nieruchomą powierzchnią świecącą.