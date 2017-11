Canon na Camerimage 2017: nowości sprzętowe, warsztaty i indywidualne sesje dla studentów

25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage 2017 startuje już 11 listopada w Bydgoszczy. Swoją obecność na Festiwalu potwierdziły m.in. takie osobistości świata filmowego jak David Lynch, Stephen Goldblatt, Clive Booth czy Chris Clarke. Canon, jako oficjalny sponsor wydarzenia, przygotował szereg spotkań z profesjonalistami i ekspertami w ramach warsztatów, pokazów filmowych połączonych z sesjami Q&A i seminariów. Dla studentów Canon przygotował również indywidualne spotkania, w ramach których uczestnicy będą mieć możliwość konsultacji z ekspertami na temat sprzętu i funkcjonalności rozwiązań wykorzystywanych do produkcji filmowej.

Camerimage jest wyjątkowym wydarzeniem na mapie polskich i europejskich festiwali sztuki filmowej. Na siedem listopadowych dni Bydgoszcz zamieni się w centrum spotkań uznanych operatorów, reżyserów i scenarzystów z twórcami filmowymi i studentami kierunków artystycznych. "Ta platforma prezentowania dorobku operatorskiego, promowania tej ważnej profesji oraz wymiany opinii i doświadczeń od zawsze była największą wartością Camerimage i dlatego Canon nieprzerwanie od pięciu lat aktywnie uczestniczy we wspieraniu tego wydarzenia" – przyznaje Joanna Stankiewicz, Corporate & Marketing Communication Manager, Canon Polska. "Jak co roku pragniemy przybliżyć kulisy światowej kinematografii widzom, dając entuzjastom sztuki filmowej szansę zobaczenia nie tylko najlepszych – pod względem wizualnym – filmów w ramach sekcji konkursowych czy pokazów specjalnych, ale także bezpośredniego udziału w praktycznych warsztatach z operatorami, reżyserami czy scenarzystami, którzy przez te kilka dni będą dzielić się swoim doświadczeniem".

