Canon najbardziej ekologiczną firmą według rankingu Nikkei

Firma Canon już drugi rok z rzędu oraz czwarty w historii znalazła się na pierwszym miejscu pod względem ekologiczności wśród firm produkcyjnych. To wynik 21. edycji badania zarządzania środowiskowego, które zostało przeprowadzone przez Nikkei Inc. – japońską grupę mediową, wydawcę największego na świecie dziennika ekonomicznego The Nikkei. Canon uzyskał wysokie notowania w każdej z ocenianych kategorii, w tym w obszarze recyklingu materiałów.

Prowadzony od 1997 r. ranking Environmental Management Survey to badanie, którego celem jest ocena działań podejmowanych przez firmy na rzecz podniesienia zakresu i jakości ochrony środowiska naturalnego oraz wydajności zarządzania tą ochroną. W tym roku organizator przesłał kwestionariusze do 1724 firm; 395 z nich wzięło udział w badaniu. W kategorii producentów, ocenie podlegały wszystkie poziomy zarządzania ochroną środowiska, które oceniano w oparciu o pięć kryteriów: upowszechnianie systemu zarządzania środowiskowego, działania na rzecz redukcji zanieczyszczeń i zachowania bioróżnorodności, recykling materiałów, prośrodowiskowa polityka produkcyjna oraz wykorzystanie środków zmierzających do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Wyniki rankingu zostały ustalone w oparciu o oceny zebrane we wszystkich kategoriach.