Canon ogłasza 5. edycję programu edukacyjnego dla młodzieży To MY Tworzymy Świat

Właśnie startuje kolejna, już piąta edycja projektu edukacyjnego Canon „To MY tworzymy Świat”. Jest on adresowany do uczniów w wieku 13-18 lat i ma promować 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustanowionych przez ONZ. W ramach projektu tradycyjnie zaplanowano warsztaty edukacyjne oraz konkurs na pracę multimedialną oraz reportaż zdjęciowy. Do zdobycia są atrakcyjne nagrody, m.in. aparaty EOS 800D, 250D oraz drukarki PIXMA G3411.

Konkurs z nagrodami Pierwszy konkurs polega na przygotowaniu pracy multimedialnej (filmu, fotocastu, klipu itp.). Do wygrania jest aparat Canon EOS 800D wraz z obiektywem EF-S 18-55 mm (I miejsce), EOS 250D z obiektywem EF-S 18-55 mm (II miejsce) oraz drukarka PIXMA G3411 (III miejsce). W ramach drugiego uczestnicy muszą stworzyć reportaż zdjęciowy, składający się z serii od trzech do siedmiu zdjęć wraz z opisem. Nagrodami są: aparat EOS 250D z obiektywem EF-S 18-55 mm (I miejsce), aparat EOS M10 z obiektywem EF-S 15-45 mm (II miejsce) oraz drukarka PIXMA G3411(III miejsce). W obu konkursach prace powinny pokazywać pozytywne historie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, czyli dobre praktyki w zakresie np. ochrony środowiska, praw człowieka czy choćby eko-podróżowania. Reklama

Praca dla wspólnego dobra Dziś jak nigdy wcześniej ustanowione przez ONZ 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju stanowi fundament dalszego rozwoju współczesnego świata. Jako globalny lider w dziedzinie obrazowania Canon stara się przypominać o tych celach w atrakcyjnej formie komunikacji wizualnej. Warsztaty to także dobra okazja, aby promować wśród młodych ludzi aktywność i zaangażowanie w zmianę otaczającej rzeczywistości. Pokazujemy, że ich głos ma znaczenie! W erze Facebooka, Instagrama i Twittera to właśnie opowiadanie obrazem wydaje się medium, które najskuteczniej może przyciągnąć uwagę i zwrócić uwagę na problemy współczesnego świata. Zgłoszenia konkursowe Prace konkursowe można zgłaszać do 31 października 2019 r. Pliki z pracami konkursowymi należy zamieścić w serwisie Canon Irista, a następnie wygenerować do nich link (instrukcja generowania linku: https://www.canon.pl/iristastories/#poznaj). Na tej samej stronie (w zakładce kontakt) dostępny jest także formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie wymagane zgody, które wraz z linkiem należy przesłać na adres email: tworzymyswiat@canon.pl. Dodatkowo na stronie www.canon.pl/tomytworzymyswiat dostępne jest wsparcie techniczne, inspiracje, regulaminy konkursów oraz szczegółowe informacje o warsztatach.

