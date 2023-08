Canon ostrzega - wyrzucanie drukarek może zagrażać bezpieczeństwu

Firma Canon ostrzega, że ustawienia połączenia Wi-Fi przechowywane w pamięci niektórych drukarek atramentowych tego producenta mogą pozostać nieusunięte w ramach zwykłego procesu reinstalacji urządzenia, co może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa.



Liczba modeli drukarek, których dotyczy ten problem jest bardzo duża - chodzi o łącznie 196 modeli. Wsród nich znajdą się zarówno domowe urządzenia, jak i biurowe z serii E, G, GM, GX, iB, iP, MB, MG, MX, TR, TS i XK, a także z lini Pro (obejmująca modele od Pro-10 do drukarki Pro-1000). Problem ten dotyczy także niektórych drukarek wielkoformatowych, w tym linii Canon Pro (od Pro-520 do Pro-6100S) i drukarek z serii TM, TX, GP i TC. Pełną listę wszystkich drukarek, których dotyczy ta sprawa, można znaleźć na oficjalnej stronie Canona.

