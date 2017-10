Canon PowerShot G1 X Mark III – kompakt dla bardzo wymagających

Krążące od pewnego czasu po Sieci pogłoski okazały się prawdziwe. Firma Canon zaprezentowała nowy zaawansowany aparat kompaktowy w stylu retro, wyposażony w przetwornik obrazu formatu APS-C o rozdzielczości 24 megapikseli, wyposażony w podwójny, kontrastowo/fazowy układ AF. Nowość nosi nazwę Canon PowerShot G1 X Mark III i jest ukoronowaniem linii dla fotografów szukających sprzętu małego, z niewymienną optyką, ale za to o naprawdę wyśrubowanych parametrach technicznych.





Nie da się ukryć, że Canon PowerShot G1 X Mark III to imponująca konstrukcja, a przy tym jednocześnie stosunkowo niewielka, bo ważąca zaledwie 400 gramów i mierząca 115×78×51 mm. Tak mały aparat wyposażono bowiem w matrycę używaną w takich korpusach, jak EOS 77D oraz EOS M5 – 24-megapikselową konstrukcję formatu APS-C i uzupełniono obiektywem o trzykrotnym zoomie optycznym (ekwiwalent 24-72 mm dla małego obrazka) i jasności f/2.8-5.6. Całość uzupełnia najnowsza generacja procesora obrazu, DIGIC 7.

