Canon PowerShot SX70 HS aparat z 65-krotnym zoomem i wideo 4K UHD

Canon zaprezentował najnowszy kompaktowy aparat PowerShot SX70 HS – poręczny aparat z 65-krotnym zoomem optycznym (ekwiwalent ogniskowej 21-1365 mm), 7,5-calowym, obrotowym ekranem LCD, matrycą 20,3 MP i możliwością nagrywania filmów w jakości 4K Ultra HD. Dzięki tym możliwościom nowy PowerShot SX70 HS to uniwersalny i elastyczny superzoom do naprawdę szerokiej gamy zastosowań.

Dzięki technologii Canon ZoomPlus zastosowanej w nowym PowerShot SX70 HS, zakres ogniskowej aparatu można rozszerzyć do imponującej wartości 2730 mm, przez co użytkownik może "znaleźć się" naprawdę blisko fotografowanych scen i obiektów, zachowując wyraźne szczegóły. Tak duży zoom doskonale sprawdzi się szczególnie podczas masowych imprez czy uroczystych wydarzeń, takich jak koncerty czy oficjalne ceremonie. Dodatkowo tryb macro (z minimalna odległością ostrzenia 0 cm) pozwala fotografować obiekty niemal dotykające obiektywu, przy jednoczesnym zachowaniu ostrości – znakomite rozwiązanie do uchwycenia elementu postaci, fotografii kulinarnej czy natury (owadów czy kwiatów). Funkcja Zoom Frame Assist Lock dodatkowo ułatwia kadrowanie zdjęcia podczas fotografowania na największym zbliżeniu, "pomagając" utrzymać w kadrze obiekty będące w ruchu.