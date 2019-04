Canon prezentuje 7 jasnych obiektywów filmowych serii Sumire Prime

Canon wprowadza na rynek serię najnowszych obiektywów Sumire Prime – siedem jasnych obiektywów filmowych typu T-stop z mocowaniem PL (możliwość modyfikacji na mocowanie EF ). Nowe obiektywy CN-E14mm T3.1 FP X, CN-E20mm T1.5 FP X, CN-E24mm T1.5 FP X, CN-E35mm T1.5 FP X, CN-E50mm T1.3 FP X, CN-E85mm T1.3 FP X i CN-E135mm T2.2 FP X są zgodne ze wszystkimi kamerami filmowymi z matrycą 35mm lub Super 35mm, w tym także z kamerami z serii Cinema EOS. Prezentowane obiektywy wyróżniają się funkcjonalnością, doskonałym, jasnym obrazem i ciepłą tonacją rejestrowanych barw, które w parze z szeroką gamą już dostępnych obiektywów filmowych Canon pozwalają filmowcom na uwolnienie kreatywności i potencjału twórczego.

Optyczna doskonałość

Siedem prezentowanych obiektywów z serii Sumire Prime, stworzonych w oparciu o bogate doświadczenie Canon w zakresie technologii optycznych, oferuje nowe możliwości obrazowania dla osób pracujących w przemyśle filmowym. Zaprojektowane, aby rejestrować najmniejsze szczegóły w najwyższej jakości obrazu, nowe obiektywy wyposażone są w soczewkę asferyczną o dużej średnicy i anomalne szkło dyspersyjne, dzięki czemu – podczas filmowania na minimalnej wartości przysłony – odwzorowują delikatne niuanse barwne. Te nowatorskie konstrukcje optyczne zapewniają wierne i naturalne odwzorowanie obrazu, gwarantując jego najwyższą jakość i ciepłe tony, idealne do profesjonalnych produkcji kinowych.

Reklama

Sekrety fotografii cyfrowej dla początkujących

Jak fotografować, żeby Twoje zdjęcia wyróżniały się w galeriach internetowych i mediach społecznościowych? Odpowiedź znajdziesz w najnowszym e-kursie SwiatObrazu.pl, który ma za zadanie przybliżyć techniki – zarówno fotograficzne, jak i związane z cyfrowymi manipulacjami obrazem – umożliwiające znaczne podniesienie poziomu estetycznego i technicznego Waszych zdjęć. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Wszystkie obiektywy wyposażone są w 11-listkową przysłonę. Precyzyjne, ręczne sterowanie umożliwia uzyskanie głębszego efektu bokeh i bardziej miękkiego światła. Dzięki dużej średnicy obiektywu, wszystkie konstrukcje są bardzo jasne (wartość T-stop), co sprawia, że obiektywy doskonale nadają się zarówno do filmowania trudnych scen w warunkach słabego oświetlenia, jak również do rejestrowania kadrów o płytkiej głębi ostrości, które świetnie oddają atmosferę i nastrój intymnych scen.

Mocowanie PL z pokryciem pełnej klatki

Obiektywy Sumire Prime posiadają mocowanie typu PL, które można modyfikować na mocowanie typu EF. Dzięki temu obiektywy te cechuje szeroka kompatybilność zarówno z kamerami pełnoklatkowymi, jak i wyposażonymi w matrycę Super 35mm. To doskonała odpowiedź na potrzeby branży filmowej, która oczekuje uniwersalnego sprzętu do wielu zastosowań – od oper mydlanych, po produkcje stricte artystyczne – zarówno w studiu, jak i w plenerze. Kompatybilność obiektywów z uznanym na całym świecie systemem Cinema EOS, w tym z flagową, pełnoklatkową kamerą EOS C700 FF oraz pełnoklatkowymi kamerami innych producentów, pomaga użytkownikom w tworzeniu najwyższej jakości materiałów filmowych.

Pewność i niezawodność

Obiektywy serii Sumire Prime cechują się subtelną, ciepłą kolorystyką znaną z innych obiektywów Canon do profesjonalnych kamer filmowych. Ta spójność kolorystyczna ułatwia autorom zdjęć pracę jednocześnie z kilkoma różnymi obiektywami oraz późniejszą postprodukcję. W przypadku napiętych harmonogramów produkcyjnych, spójność ta zmniejsza potrzebę czasochłonnego wykonywania zdjęć próbnych i dostosowywania tonacji barwnej materiału zarejestrowanego różnymi obiektywami. Wszystkie nowe modele Canon wykorzystują przekładnię o skoku 0,8 cala, zarówno dla pierścienia przysłony, jak i pierścienia ostrości umieszczonych na obiektywie. Ponadto soczewki mają tę samą średnicę przednią[1], co eliminuje konieczność regulacji elementów mocowania na obiektywie w przypadku jego wymiany. Pierścień regulacji ogniskowej we wszystkich obiektywach stawia odpowiedni opór, co umożliwia delikatną i precyzyjną regulację ostrości – jego obrót możliwy jest w 300-stopniowym zakresie. Autorzy zdjęć filmowych mogą polegać na niezawodnym kadrowaniu podczas komponowania ujęć, ponieważ obiektywy eliminują niestabilność kąta widzenia (tzw. focus breathing), przeciwdziałając wahaniom perspektywy występującym czasem przy zmianie ostrości.

Stephen Hart Dyke, Professional Imaging Product Marketing Manager w Canon Europe, powiedział: "Rosnąca konkurencja na rynku kinematograficznym i rosnące zapotrzebowanie widzów na treści w wysokiej jakości spowodowały, że autorzy zdjęć stanęli przed koniecznością poszerzania granic swej kreatywności. W rezultacie obserwujemy rosnący trend i coraz większe zapotrzebowanie na kamery z pełnoklatkową matrycą 35mm, które pozwalają osiągnąć jeszcze wyższej jakości obraz. Jednocześnie wybór pełnoklatkowych obiektywów do kamer 35mm jest wciąż stosunkowo ograniczony, stąd nasze najnowsze propozycje z serii Sumire Prime stanowią dla profesjonalnych filmowców doskonałą okazję, aby wyróżnić się na rynku i dać wartość dodaną do realizowanych produkcji filmowych. Technologie wykorzystane we wszystkich siedmiu modelach zapewniają im elastyczność i spójność realizowanych materiałów".

Kluczowe cechy obiektywów filmowych serii Sumire Prime:

Kompaktowe obiektywy filmowe

Wymienne mocowanie typu PL z pełnym pokryciem matrycy pełnoklatkowej

Spójna kolorystyka jak w przypadku innych obiektywów filmowych Canon

Wysoka jasność i 11-listkowa przysłona

Redukcja niestabilności kąta widzenia (tzw. focus breathing)

300-stopniowa zakres pracy pierścienia regulacji ostrości