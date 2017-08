Canon prezentuje lornetki z innowacyjnym systemem stabilizacji obrazu

Canon zaprezentował dziś trzy nowe modele lornetek 10x, 12x oraz 14x. Nowa seria urządzeń po raz pierwszy wykorzystuje najnowszy system stabilizacji obrazu Canon z przesunięciem soczewek, który zapewnia wyższą jakość parametrów optycznych oraz doskonałą stabilizację podczas obserwacji.

W przeciwieństwie do poprzednich wersji, wszystkie nowe modele posiadają dwa tryby stabilizacji obrazu. Tryb stabilizacji Standard niweluje efekt drgania ręki w trakcie lokalizowania obiektu, z kolei tryb Powered zapewnia doskonale nieporuszony obraz w trakcie obserwacji już namierzonego obiektu. Dodatkowo tryb Powered w dużym stopniu tłumi drgania związane z oddychaniem lub powolnymi lecz zauważalnymi ruchami, które zdarzają się podczas obserwacji jednego obiektu przez długi czas.

Canon, jako uznany twórca rozwiązań optycznych, w tym szeregu obiektywów EF, to jedyny producent na świecie, który wprowadził system stabilizacji obrazu w całej serii lornetek, tym samym wyznaczając nowe standardy na rynku. Nowe lornetki Canon gwarantują niesamowite wrażenia podczas obserwacji zarówno dzikich zwierząt, jak i widowisk sportowych, nawet przez dłuższy czas.

