Canon prezentuje wielkogabarytowy projektor laserowy 4K o jasności 40000

Canon zaprezentował swój pierwszy projektor 4K z serii wielkogabarytowych, zaawansowanych urządzeń instalacyjnych DLP przeznaczonych do projekcji na dużych powierzchniach. Model LX-4K3500Z to projektor o natywnej rozdzielczości 4K, oferujący jasność aż 40 000 lumenów i wyposażony w potężny system optyczny z możliwością wymiany obiektywów. Dzięki temu urządzenie jest w stanie ożywić przestrzeń nawet największych sal audytoryjnych i przestrzeni eventowych.

Projektor LX-4K3500Z zapewnia wyjątkową głębię barw i żywe kolory wyświetlając 10-bitowy obraz. Daje to ponad 1 miliard różnych odcieni w przestrzeni barwnej DCI-P3, bez użycia dodatkowych filtrów. Laserowy układ optyczny, obejmujący dwa kolorowe źródła światła i fosforowe koło barwne sprawia, że obraz wyświetlany przez projektor LX-4K3500Z daje poczucie zanurzenia w krystalicznie czystym obrazie 4K. Obecność aż trzech chipów DLP, HDR i dynamicznego współczynnika kontrastu 30 000:1 zapewnia głębokie czernie na całej przestrzeni obrazu. Elastyczność instalacji i możliwość wykorzystania urządzenia w różnorodnych, najbardziej wymagających środowiskach projekcyjnych jest także zasługą wymiennej optyki – nowy projektor LX-4K3500Z jest kompatybilny z siedmioma obiektywami Canon, dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie obrazu wielkości od 100 do nawet 1 000 cali z odległości od 2 do 176 metrów.

Jasność i rozdzielczość

LX-4K3500Z jest wyposażony w dwa laserowe źródła światła, przez co jest najjaśniejszym – jak do tej pory – projektorem Canon o jasności aż 40 000 lumenów. Urządzenie oferuje cztery różne tryby ustawień lasera, w tym m.in. laser ze stałą jasnością lub regulacją ręczną, który może być skalibrowany z dokładnością do 1% (od 30%-100%), zapewniając większą żywotność i elastyczność podczas np. łączenia obrazów z kilku urządzeń. Za szczegółowość obrazu odpowiadają 3 panele DLP o średnicy 1,38 cala, generujące natywny obraz 4K o rozdzielczości 4 096 x 2 160 pikseli i 8 847 360 pikseli. Takie parametry doskonale nadają się do wyświetlania szczegółowego obrazu w przestrzeniach publicznych, podczas wydarzeń sportowych czy imprez masowych. Projektor obsługuje również dedykowane tryby obrazu 4K DICOM, w tym tryb DICOM SIM dla precyzyjnego wyświetlania obrazów w skali szarości, takich jak np. zdjęcia rentgenowskie.

Reklama

Kompozycja w fotografii - praktycznie

Radość fotografowania polega na dokonywaniu swobodnych wyborów: jeśli chcesz, możesz stosować klasyczne reguły. Ale równie dobrze możesz je naciągnąć do swoich potrzeb lub całkowicie zignorować. Jednak te decyzje możesz podejmować świadomie dopiero w momencie, kiedy będziesz miał wiedzę o możliwościach konstrukcji obrazu. E-kurs podzielony jest na lekcje, na które składają się zarówno e-booki, jak i filmy. Jeszcze w trakcie trwania nauki będziesz mógł zaobserwować u siebie znaczną poprawę umiejętności fotograficznych. Sprawdź szczegóły

Elastyczność instalacji

Model LX-4K3500Z zaprojektowano z myślą o wymagających przestrzeniach i trudnych środowiskach instalacyjnych. Projektor może być zainstalowany w dowolnej orientacji 360 stopni; dodatkowo obsługuje także tryb portretowy. Funkcja niezależnej korekcji trapezowej każdej z czterech krawędzi, łatwa regulacja kątów oraz specjalne oprogramowanie do korekcji geometrii sprawiają, że urządzenie pozwala w prosty sposób dostosować obraz do nierównych powierzchni i narożników ścian, jak również łatwo dostosować się do powierzchni sferycznych. Funkcja łączenia krawędzi (Edge-blending) i korekcja przesunięcia pikseli umożliwiają kreatywne łączenie obrazów z kilku urządzeń jednocześnie, dając ogromne możliwości dla profesjonalnych projekcji wielkopowierzchniowych. Co więcej, wyposażenie wymiennych obiektywów w silnik elektryczny pozwala na przesuwanie i powiększanie obrazu oraz regulację ostrości bez konieczności przechylania lub zmiany położenia projektora, co jest ogromną zaletą dla integratorów systemów AV. Wybrane parametry można także zapisać w pamięci urządzenia, aby w każdym momencie wrócić do pierwotnych ustawień.

Rozbudowane opcje łączności

Jednostka optyczna i źródło światła w projektorze LX-4K3500Z są dodatkowo uszczelnione, chroniąc urządzenie przed zakurzeniem[1]. Cyrkulacyjny układ chłodzenia działa zarówno w oparciu o wodę, jak i powietrze, zapewniając niezawodną pracę całego mechanizmu. Zastosowanie grzebieniowej struktury blokującej w przestrzeni pomiędzy obiektywem a urządzeniem dodatkowo chroni przed zabrudzeniami i dostaniem się pyłu do soczewek obiektywu. To zdecydowanie ogranicza konieczność interwencji konserwacyjnych i zwiększa trwałość elementów optycznych, szczególnie w wymagających instalacjach, takich jak większe sale audytoryjne czy areny sportowe, gdzie pojawia się pył i kurz. Laserowe źródło światła i bezfiltrowa konstrukcja zapewniają żywotność na poziomie 20 000 godzin w trybie normalnym, bez niepotrzebnych przestojów serwisowych czy wymiany lamp. Łatwość instalacji i rozbudowane opcje łączności to zasługa m.in. dostępnych złącz HDMI, DP, 3GHD / SDI, plus HDBaseT, RS232C oraz portów LAN.

Projektor Canon LX-4K3500Z – kluczowe cechy:

Natywna rozdzielczość 4K (4096 x 2160 px); format obrazu 17:9

3 x 1,38-calowy układ DLP dla perfekcyjnej reprodukcji kolorów

Niskie koszty eksploatacji i 20 000 godzin pracy bez konserwacji

Jasny i czysty obraz; 40 000 lumenów

Dodatkowo uszczelniony układ optyczny i efektywny system chłodzenia dla większej żywotności