Canon przygotował patent obiektywów do RF 85 mm f/1.8 i 100 mm f/2.8

Portal Canon News donosi o nowych patentach zgłoszonych przez Canona w Japonii - Niektóre z nich sugerują potencjalne plany rozwoju obiektywów do mocowania RF. Według tych patentów, Canon planuje wprowadzić na rynek stałoogniskowe obiektywy RF, takie jak 85 mm f/1.8 i 100 mm f/2.8.



Obiektywy Canon RF 85 mm f/1.8 i 100 mm f/2.8

Te plany patentowe pokrywają się z doniesieniami na temat zamiaru wprowadzenia do sprzedaży obiektywów z f/1.8 i f/2.8 nienależących do serii L, ale jednocześnie oferujących stabilizację obrazu. Zgodnie z patentem, Canon opracował rozwiązania optyczne dla obiektywów o ogniskowych 85 mm f/1.8 i 100 mm f/2.8, które mogłyby pełnić funkcje zarówno instrumentów stałoogniskowych, jak i oferujących rozwiązania do makrofotografii.