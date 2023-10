Canon rezygnuje ostatecznie z aparatów EOS M

Canon oficjalnie wycofuje serię aparatów bezlusterkowych EOS M. Ze oficjalnych stron producenta znikają poszczególne modele aparatów, a dodatkowo seria pojawiła się na liście wycofanych produktów.



Koniec linii aparatów bezlusterkowych Canon EOS M

Chociaż Canon już oficjalnie zrezygnował z serii EOS M, to na stronie tego producenta wciąż można znaleźć niektóre obiektywy pasujące do tego systemu. Przykładowo wciąż można nabyć model 22 mm f/2 STM. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że Canon w swoim oficjalnym sklepie nie oferuje już żadnego aparatu z systemu EOS M, co każe wnioskować, że po wyczerpaniu zapasów obiektywów, nie pojawia się ponownie w sklepie.