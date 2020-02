Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM - lekki obiektyw i zapowiedź nowości

Canon rozszerza linię obiektywów RF o model RF 24-105 mm F4-7.1 IS STM, a także potwierdza prace nad modelem RF 100-500 mm F4.5-7.1 L IS USM oraz dwoma konwerterami – RF 1.4x i RF 2x. Co więcej, Canon zapowiedział również wprowadzenie jeszcze pięciu nowych obiektywów RF w 2020 r., które rozszerzą liczbę tegorocznych premier do dziewięciu.

Prezentowany dziś obiektyw Canon RF 24–105 mm F4-7.1 IS STM to lekki, kompaktowy i wszechstronny obiektyw zmiennoogniskowy, idealny dla entuzjastów fotografii. Dzięki szerokiemu zakresowi ogniskowych, RF 24–105 mm F4-7.1 IS STM oferuje optymalne połączenie elastyczności zastosowań i wysokiej jakości obrazu – sprawdzi się zarówno w codziennej fotografii, jak i podczas dalekich podróży.

Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM w podróży

Niewielki (88.8mm x 76.6mm) i ważący zaledwie 395 g obiektyw o uniwersalnej ogniskowej 24-105mm to szczególnie atrakcyjna propozycja dla entuzjastów fotografii, którzy oczekują poręcznego obiektywu do różnorodnych zastosowań, który jednocześnie nie będzie dużym obciążeniem dla podróżnego bagażu. Także w połączeniu z korpusem – na przykład zestaw RF 24-105mm F4-7.1 IS STM z body EOS RP ważą zaledwie 880 g[1]. Dzięki temu otrzymujemy pełną funkcjonalność aparatu z pełnoklatkową matrycą i uniwersalnego obiektywu ze stabilizacją.

Poza elastycznym zakresem ogniskowych, RF 24-105mm F4-7.1 IS STM oferuje nie tylko 0,4x powiększenie, ale też zupełnie nowy tryb centralnego powiększenia makro 0,5x (Center Focus Macro). Nowa funkcjonalność pozwala zmniejszyć minimalną odległość ostrzenia do zaledwie 13 cm (dla ogniskowej 24mm), zachowując obiekt w centrum kadru wyjątkowo ostrym, podkreślając jego detale, przy jednoczesnym – plastycznym – odcięciu tła.

Wydajny do fotografii i wideo

Nowy obiektyw zaprojektowano w oparciu o te same technologie optyczne, które wykorzystywane są do tworzenia całej linii RF. Powłoka Super Spectra pozwala cieszyć się ostrym obrazem na całej szerokości kadru, jednocześnie ograniczając efekty ducha i flary. Co więcej obiektyw RF 24-105mm F4-7.1 IS STM – podobnie do wszystkich szkieł z serii RF – posiada własne dane do korekcji obrazu (Digital Lens Optimizer, DLO), minimalizując potrzebę edycji w postprodukcji.

Silnik STM autofokusa wykorzystany w RF 24-105mm F4-7.1 IS STM gwarantuje wyjątkowo płynne i bezgłośne działanie – zarówno podczas zdjęć, jak i filmowania. W połączeniu z 5-stopniową stabilizacją obrazu (IS) twórcy otrzymują narzędzie o ogromnych możliwościach rejestrowania stabilnego obrazu, także "z ręki".

Obok prezentowanego dziś modelu RF 24-105mm F4-7.1 IS STM, Canon poinformował o planach dalszego rozwoju linii rozwiązań z tej serii. Już w najbliższej przyszłości zaprezentowany zostanie obiektyw RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM oraz dwa konwertery – RF 1.4x i RF 2x. Obok wymienionych modeli, Canon zapowiedział kolejne 5 obiektywów RF w 2020 r.

Canon potwierdził również zaawansowane prace nad najnowszym, flagowym modelem pełnoklatkowego bezlusterkowca EOS R5, który na nowo wyznacza granice szybkości fotografowania (zdjęcia seryjne do 20 kl./s) oraz wprowadza możliwość filmowania w jakości 8K.