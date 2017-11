Canon rozszerza linię obiektywów broadcastowych 2/3 cala o dwa modele 4K - CJ45ex9.7B i CJ45ex13.6B

Canon zaprezentował dwa najnowsze obiektywy broadcastowe do kamer z matrycą 2/3 cala – CJ45ex9.7B i CJ45ex13.6B – oferujące usprawnione możliwości szybkiego zbliżania i ostrzenia oraz technologię stabilizacji obrazu (IS). Nowe obiektywy osiągają najwyższy współczynnik zbliżenia w swojej klasie, przez co idealnie nadają się do transmisji dynamicznych wydarzeń sportowych i muzycznych. CJ45ex13.6B posiada również najdłuższą ogniskową w swojej klasie, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w wozach transmisyjnych, jak i zastosowaniach do monitoringu.

