Canon rozszerza serię obiektywów UHDgc do kamer z matrycą 2/3 4K

Firma Canon rozszerzyła wiodącą w branży serię obiektywów do transmisji 4K o dwa nowe, pierwsze na świecie obiektywy zmiennoogniskowe do kamer 4K z matrycami 2/3. Nowe modele obiektywów – CJ18ex28B i CJ15ex8.5B – dedykowane do realizacji każdego rodzaju przekazu telewizyjnego, gwarantują optyczną wydajność 4K przy zachowaniu łatwości i płynności obsługi porównywalnej z obiektywami do kamer telewizyjnych HD. Wychodząc naprzeciw szerokim potrzebom produkcji filmów dokumentalnych, transmisji wydarzeń na żywo i produkcji sportowych, nowe modele serii UHDgc firmy Canon są idealnym wyborem dla nadawców, którzy chcą przygotować się na wyzwania, związane z przejściem na systemy 4K.

W ubiegłym roku firma Canon obchodziła 60. rocznicę swojej obecności na rynku obiektywów telewizyjnych. Wprowadzenie na rynek modeli CJ18ex28B i CJ15ex8.5B jest kontynuacją wieloletniego zaangażowania firmy Canon we wspieranie nadawców poprzez innowacyjne i optycznie doskonałe produkty. Dzięki zastosowaniu fluorytu i szkła o bardzo niskiej dyspersji (UD) oraz wykorzystaniu opatentowanych konstrukcji optycznych, które umieszczają wykonane z tych materiałów soczewki w optymalnych pozycjach – obiektywy te tłumią aberracje chromatyczne, takie jak "colour bleeding" i "fringing", co pozwala na uzyskanie doskonałego odwzorowania kolorów aż po skrajne obszary kadru. Technologia powłoki soczewek i konstrukcja obiektywu zapobiegają odbiciom w tubusie obiektywu, redukując efekt ducha i flary, co pozwala nadawcom na transmisję obrazu o wysokiej rozpiętości tonalnej z wyrazistością i kontrastem, w celu obsługi HDR/WCG.

CJ18ex28B – kompaktowy obiektyw telewizyjny 4K z doskonałym zoomem

Pierwszy telewizyjny teleobiektyw 4K w kategorii przenośnych obiektywów nadawczych do kamer z matrycą 2/3 UHD – CJ18ex28B – oferuje 18-krotny zoom optyczny, obejmujący zakres ogniskowych od 28 do 500 mm, z możliwością rozszerzenia do 1000 mm dzięki zastosowaniu wbudowanego extendera 2x. Możliwość rejestrowania szczegółów w wysokiej jakości z dużej odległości sprawia, że ten obiektyw idealnie nadaje się do rejestrowania zdjęć dokumentalnych, przyrodniczych, czy transmisji wydarzeń na żywo. Ponadto konstrukcja obiektywu pozwoliła na uzyskanie tego samego kompaktowego, lekkiego korpusu, co w konwencjonalnych obiektywach HD, pozwalając na dynamiczne filmowanie z doskonałą mobilnością – wymaganą dla wydarzeń transmitowanych spoza studia oraz w sytuacjach, które wymagają także odporności i wytrzymałości sprzętu.

Obiektyw Canon CJ15ex8.5B – unikalna stabilizacja obrazu

Obiektyw CJ15ex8.5B wyposażony został w unikatowy stabilizator obrazu firmy Canon – Vari-Angle Prism (VAP) – który dzięki możliwości odchylania osi optycznej poprzez zmianę kąta nachylenia cieczy o wysokim współczynniku załamania światła, umieszczonej pomiędzy dwiema warstwami szkła, koryguje rozmycie obrazu spowodowane ruchem. Stabilizacja obrazu zapewnia nadawcom doskonałą kontrolę nad materiałem filmowym uchwyconym w całym zakresie zoomu – od szerokiego kąta do zbliżenia. To szczególnie ważne przy transmisjach filmowanych np. z samochodu jadącego po wyboistym terenie. Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt obu obiektywów zapewnia przy tym doskonałe wyczucie i łatwość obsługi, niezależnie od warunków pracy. Uchwyt został zaprojektowany tak, aby wygodnie pasował do dłoni ułatwiając operatorom kamer wykonywanie długich ujęć.

Stephen Hart Dyke, Professional Imaging Product Marketing Manager w Canon Europe powiedział: "Podczas gdy technologia transmisji 4K staje się coraz bardziej przystępna cenowo, telewizory i monitory 4K coraz powszechniej trafiają do gospodarstw domowych. Dlatego obserwujemy wzrost popytu na treści 4K. Wprowadzenie na rynek obiektywów CJ18ex28B i CJ15ex8.5B jest kolejnym dowodem zaangażowania firmy Canon we wspieranie nadawców, którzy przygotowują się do tej zmiany, za pomocą innowacyjnych technologii i produktów. Produkcja niezawodnych i optycznie doskonałych obiektywów już od 60 lat stanowi centrum działalności firmy Canon w obszarze obiektywów broadcastowych. Dlatego cieszymy się, że możemy rozszerzać tę najlepszą w swojej klasie ofertę poprzez wprowadzenie na rynek naszych nowych, pionierskich szkieł".

Najważniejsze cechy obiektywu Canon CJ18ex28B:

Rozdzielczość 4K od centrum po krawędzie kadru.

BT.2020 Wide Color Gamut oraz obsługa HDR.

Super teleobiektyw o ogniskowej 500 mm (maksymalna ogniskowa 1000 mm przy wykorzystaniu wbudowanego extendera 2x).

Najważniejsze cechy obiektywu Canon CJ15ex8.5B: