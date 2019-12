Canon Rs - na początku 2020 roku pojawi się nowy model z matrycą 75 MP

Według doniesień portalu Canon Rumours tytułowy producent opracowuje nowy aparat z linii R, który ma pojawić się na rynku już za kilka miesięcy - może nawet już w lutym 2020 roku. Aparat Canon Rs ma zostać wyposażony w matrycę o rozdzielczości 75 MP, oferować podwójne gniazdo kart pamięci, a także kilka innych ciekawych funkcji.



Niestety powyższe informacje wciąż stanowią spekulacje, ale przewidywania portalu Canon Rumours często bywały trafne. Według źródła współpracującego z tym portalem aparat Rs będzie oferował matrycę o rozdzielczości 75 MP. Podczas prac nad tym sensorem skupiano się także na bardzo dużym zakresie dynamicznym. Co więcej Canon Rs ma być wyposażony w podwójny slot kart pamięci, joystick czy procesor obrazu DIGIC 9. Prędkość maksymalna trybu seryjnego czy ogólna konstrukcja obudowy ma być zbliżona do znanego już Canon EOS R.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem