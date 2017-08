Canon SELPHY CP 1300 - nowa kompaktowa drukarka do zdjęć

Firma Canon Europe zaprezentowała ultrakompaktową drukarkę SELPHY CP 1300. Najnowszy model z rodziny SELPHY umożliwia bezpośrednie połączenie ze smartfonem lub aparatem, zapewniając szybkie i łatwe drukowanie zdjęć.

Najnowszy model z rodziny SELPHY wykorzystuje technologię termosublimacyjną i pozwala uzyskać aż 256 odcieni każdego koloru, co w sumie daje 16,3 milionów różnych kolorów – dzięki temu zdjęcia świetnie oddają rzeczywistość i barwne wspomnienia.

Dzięki wbudowanej funkcji Wi-Fi i kompaktowej konstrukcji zdjęcia można drukować w domu, ale także poza nim – urządzenie jest niewielkie, więc można je zabrać np. na przyjęcie urodzinowe w plenerze. Co więcej, łatwa w obsłudze drukarka SELPHY CP 1300 pozwala na odrobinę kreatywności, oferując duży wybór opcji wykończenia i rozmiarów. Dla wygody użytkownika i łatwości przeglądania zdjęć model CP 1300 został wyposażony w duży, odchylany ekran LCD o przekątnej 8,1 cm (3,2").

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem