Canon Speedlite 470EX-AI - pierwsza na świecie lampa błyskowa z funkcją inteligentnego odbicia światła

Canon zaprezentował pierwszą na świecie lampę błyskową wyposażoną w funkcję inteligentnego odbicia światła (Auto Intelligent Bounce) – Canon Speedlite 470EX-AI. Ta rewolucyjna technologia automatycznie oblicza odległość i ustawia pozycję głowicy lampy błyskowej, aby uzyskać optymalne oświetlenie obiektu.

Znana portrecistka i fotograf ślubny Jo Thorne miała okazję przetestować najnowszą lampę na planie zdjęciowym. Swoje wrażenia opisuje następująco: "Używałam Speedlite 470EX-AI podczas kilku różnych sesji zdjęciowych i efekty okazały się być zaskakujące. Wydajność i inteligentny interfejs lampy pozwoliły mi uchwycić jeszcze więcej dynamicznych ujęć z zachowaniem świetnego kontrastu, przez co, z jednej strony miałam więcej zdjęć do selekcji, z drugiej – mniej czasu musiałam poświęcić na ich obróbkę. Precyzja nowej lampy przypomniała mi, jak ważne dla finalnego zdjęcia jest dobrze ustawione oświetlenie".

