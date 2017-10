Canon świętuje wyprodukowanie 90 mln aparatów EOS i 130 mln obiektywów EF

Firma Canon ogłosiła osiągnięcie dwóch ważnych sukcesów: wyprodukowanie 90 mln aparatów EOS z wymienną optyką oraz 130 mln wymiennych obiektywów serii EF. Aparatem serii EOS numer 90 000 000 został EOS 5D Mark IV, a obiektywem o numerze 130 000 000 – EF16-35mm f/2.8L III USM.

System aparatów EOS firmy Canon debiutował w marcu 1987 r. wraz z serią wymiennych obiektywów EF, jako pierwszy na świecie całkowicie elektroniczny system montażowy do analogowych lustrzanek jednoobiektywowych (SLR) z funkcją AF. Z biegiem lat obie linie produktów rozszerzały swój zasięg zyskując szerokie grono użytkowników – od początkujących fotografów do profesjonalistów. Wraz z coraz większą popularnością lustrzanek cyfrowych po roku 2000 zwiększyła się także ich produkcja. Przez kolejne 14 lat od 2003 r. aparaty cyfrowe Canon z wymienną optyką utrzymały największe udziały w globalnym rynku [1] .

