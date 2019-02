Canon zapowiada sześć nowych obiektywów RF do pełnoklatkowych aparatów serii EOS R

Canon ogłosił dziś wprowadzenie na rynek (jeszcze w 2019 r.) sześciu nowych obiektywów do pełnoklatkowych aparatów serii EOS R. Tym samym firma pragnie uczcić osiągnięcie kolejnego sukcesu produkcyjnego – wyprodukowania 140 milionów obiektywów z mocowaniem EF i RF .

Mocowanie RF – stworzone od podstaw

Zaprezentowany niedawno system EOS R wraz z mocowaniem obiektywów RF, przenosi technologie obrazowania Canon na wyższy poziom. Wprowadzone na rynek we wrześniu 2018 r. mocowanie obiektywu RF umożliwiło zastosowanie zupełnie nowej konstrukcji, pozwalającej na umieszczenie dużych elementów optycznych jeszcze bliżej matrycy. Dzięki temu światło trafia bezpośrednio na sensor, bez żadnych przeszkód. Mocowanie RF przyspiesza komunikację pomiędzy korpusem a obiektywem, a także pomaga osiągnąć najszybszą[1] (dla systemu aparatów bezlusterkowych z pełną klatką) na świecie prędkość autofokusa. Dodatkowo niewielka odległość pomiędzy mocowaniem obiektywu a matrycą oraz duża średnica mocowania (54mm), zaowocowało stworzeniem nowej generacji optyki, która zapewnia idealny balans pomiędzy niewielkimi rozmiarami a wysoką jakością obrazu. Podczas opracowywania systemu EOS R inżynierowie firmy Canon uwzględniali zarówno łatwość obsługi wprowadzanych rozwiązań, jak i możliwość rozszerzenia oferty obiektywów w przyszłości.

Sześć obiektywów Canon

Obecnie trwają prace nad sześcioma nowymi obiektywami RF do pełnoklatkowych bezlusterkowców Canon. To odpowiedź na potrzeby zarówno zaawansowanych amatorów, jak i profesjonalnych fotografów czy osób nagrywających materiały wideo.

Model RF 85mm F1.2 L USM to obiektyw oferujący najwyższą jakość dla zaawansowanych i profesjonalnych fotografów portretowych.

Model RF 85mm F1.2 L USM DS z funkcją Defocus Smoothing, to z kolei unikalny obiektyw o wysokiej wydajności, oferujący piękne rozmycie tła, efekt bokeh oraz superszybką przysłonę, która pozwala tworzyć zapierające dech w piersiach portrety.

RF 24-70mm F2.8 L IS USM to zaś wysokiej jakości standardowy obiektyw zmiennoogniskowy dla profesjonalistów i entuzjastów fotografii – idealny do fotografowania portretów, krajobrazów, ale też nagrywania filmów dokumentalnych czy ślubów.

Oferujący szeroki kąt i wysoką jasność, obiektyw RF 15-35mm F2.8 L IS USM świetnie sprawdzi się przy wykonywaniu różnorodnych zdjęć, w tym architektury, wnętrz i krajobrazów.

Teleobiektyw RF 70-200mm F2.8 L IS USM to niezbędny element wyposażenia każdego profesjonalnego fotografa robiącego zdjęcia ślubne, sportowe lub przyrodnicze.

Z kolei RF 24-240mm F4-6.3 IS USM jest idealnym towarzyszem podróży – praktycznym zarówno pod względem wielkości, jak i wydajności. Jest to uniwersalny obiektyw dla zaawansowanych fotografów amatorów i nagrywających wideo, oferujący szeroki zakres ogniskowych do wykonywania niezwykłych ujęć.

Issei Morimoto, Senior Vice President, Product Management and Marketing w Canon Europe, mówi: "W ubiegłym roku, wraz z wprowadzeniem systemu EOS R, otworzyliśmy nowy rozdział w historii pełnoklatkowych rozwiązań systemowych Canon. Co więcej, produkcja obiektywów EF i RF osiąga właśnie poziom 140 milionów, a nasze nowe mocowanie RF daje jeszcze większe możliwości fotografom, niezależnie od tego, czy są oni doświadczonymi czy nowymi użytkownikami systemu. Dzisiaj, ogłaszając plan rozwoju tego segmentu obiektywów i inwestując nasz know-how w projektowanie pełnoklatkowych aparatów, możemy śmiało stwierdzić, że tworzymy je w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Zapewnienie naszym klientom perfekcyjnej jakości obrazu poprzez tworzenie bezkompromisowej optyki jest dla nas sprawą najwyższej wagi – to kolejny krok na drodze do osiągnięcia pełnej satysfakcji naszych użytkowników, dla których najważniejsze jest uchwycenie perfekcyjnego ujęcia".

Powiększenie rodziny pełnoklatkowych bezlusterkowców

Canon rozszerzył dziś także system EOS R, wprowadzając na rynek najnowszy aparat EOS RP. To doskonała propozycja dla tych, którzy rozważają przejście z aparatów z matrycą APS-C i planują wejście do świata pełnej klatki. To kompaktowy, lekki i wszechstronny model idealny do fotografii podróżniczej, krajobrazowej i portretowej. EOS RP otwiera pełne spektrum korzyści płynących z systemu EOS R – w tym także najszybszy na świecie autofokus (0,05 s) – a jako najmniejszy i najlżejszy[2] pełnoklatkowy aparat Canon, zapewnia on doskonałe połączenie praktyczności i łatwości użycia z imponującą jakością obrazu. Oferując zwiększony potencjał, EOS RP dedykowany jest zaawansowanym fotoamatorom, pozwalając im podnieść swoje umiejętności techniczne i odkrywać swoją kreatywność. Dodatkowym atutem nowego systemu EOS R jest dostępność trzech adapterów umożliwiających wykorzystanie ponad 70 obiektywów serii EF i EF-S.