Canon UJ66x9B, CJ24ex7.5B, CJ18ex7.6B oraz CJ14ex4.3B - nowe obiektywy telewizyjne 4K do kamer z matrycą 2/3

Canon zaprezentował najnowsze obiektywy do zastosowań profesjonalnych: średni teleobiektyw z zoomem do pracy poza studiem Canon UJ66x9B oraz trzy obiektywy telewizyjne ENG/EFP – Canon CJ24ex7.5B, Canon CJ18ex7.6B oraz Canon CJ14ex4.3B.



Zaprezentowane modele należą do zupełnie nowej kategorii obiektywów UHDgc, której zdaniem jest łatwa i płynna obsługa przy zachowaniu wysokich standardów w zakresie optyki.

Canon CJ24ex7.5B, Canon CJ18ex7.6B i Canon CJ14ex4.3B CJ24ex7.5B, CJ18ex7.6B i CJ14ex4.3B zostały wyposażone w najnowsze technologie optyczne Canon. Oferują rozdzielczość 4K w całym kadrze – zarówno na środku, jak i na krawędziach. Specjalne powłoki i wewnętrzne mechanizmy obiektywów zapobiegają odbiciom i redukują efekty ducha i flary. Dzięki temu rejestrowany obraz wyróżnia się dużą rozpiętością tonalną.