Canon wprowadza na rynek dwa nowe obiektywy RF, w tym obiektyw AF do aparatów bezlusterkowych z najdłuższą ogniskową na świecie

Canon wprowadza na rynek dwa nowe super-teleobiektywy: RF 800mm F5,6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM, obiektywy te wyznaczają nowe standardy w swojej kategorii dzięki niesamowitemu powiększeniu, które w bezkonkurencyjny sposób umożliwia fotografowanie odległych obiektów. Inteligentna konstrukcja zapewnia niesamowitą wydajność optyczną i poręczność, która ułatwia korzystanie z oszałamiających ogniskowych 800 mm i 1200 mm (obiektyw AF z najdłuższą ogniskową na świecie do aparatów bezlusterkowych1). Dzięki znakomitemu optycznemu stabilizatorowi obrazu i dużym otworom przysłony, te wysokiej jakości obiektywy RF z serii L spełnią wymagania szerokiego grona fotografów: sportowych, przyrodniczych, newsowych i śledczych. To sprzęt, który uchwyci nawet najbardziej odległe wydarzenia – w każdych warunkach i z niezwykłą szczegółowością.



Daleki zasięg przenośnego obiektywu

Wprowadzając na rynek modele RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM, firma Canon stworzyła niezrównaną linię super-teleobiektywów. Fotografowie mają teraz większy wybór rozwiązań, które spełnią ich profesjonalne potrzeby. Seria RF otwiera przed nimi jeszcze więcej możliwości dzięki teleobiektywom 800mm i 1200mm. Jest to najdłuższa ogniskowa na rynku w kategorii urządzeń, które nie są teleskopami. Ten niesamowity zasięg to nie wszystko – fotografowie mogą zwiększyć ogniskową nawet dwukrotnie, łącząc obiektywy z konwerterami RF 1,4x lub RF 2x i korzystając z funkcji AF i IS. W takiej konfiguracji obiektyw RF 1200mm F8L IS USM jest stanie uchwycić najdrobniejsze szczegóły obiektów oddalonych o ponad 400 metrów.

Zaprojektowany niedawno inteligentny system optyczny umożliwia firmie Canon uzyskanie tak niesamowitych ogniskowych przy zachowaniu mniejszych rozmiarów konstrukcji niż w przypadku tradycyjnych super-teleobiektywów tego typu. Prezentowane modele są znacznie mniejsze także od swoich odpowiedników z linii EF. Obiektyw RF 800mm F5.6L IS USM, ważący nieco ponad 3,1 kg, to najlżejszy i najkrótszy obiektyw firmy Canon z serii L o ogniskowej 800 mm. Natomiast RF 1200mm F8L IS USM to najmniejszy obiektyw o takich parametrach w historii1. Przy wadze 3,34 kg jest 5 razy lżejszy (czyli aż o 13 kg!) od swojego legendarnego poprzednika EF 1200mm f/5.6L USM. Ponadto jest od niego o 30 cm krótszy.

Niezrównana wydajność optyczna

Modele RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM skonstruowano tak, by robiły wrażenie. Współdziałając z wydajną funkcją stabilizacji obrazu w celu redukcji drgań i uzyskania wyraźnych, szczegółowych zdjęć, obiektyw RF 800mm F5.6L IS USM może wydłużyć czas naświetlania aż o 4,5 stopnia, a RF 1200mm F8L IS USM o 4 stopnie. Obiektyw 800 mm cechuje się również dużym maksymalnym otworem przysłony (f/5,6) dla tej ogniskowej, zapewniając doskonałą wydajność i jakość obrazu. W obu modelach 9-listkowa okrągła przysłona przesuwa się o 1/8 stopnia, co pozwala uzyskać płynniejsze przejścia między zmianami szerokości przysłony podczas nagrywania wideo.

Oparte na inteligentnej konstrukcji obiektywy z serii RF korzystają z wiodącej w branży technologii optycznej firmy Canon. Wyposażone w elementy wykonane z fluorytu, szkła Super UD i UD, obiektywy RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM gwarantują nieskazitelną rozdzielczość obrazu i doskonałą korekcję aberracji chromatycznej. Powłoki ASC w połączeniu z ulepszoną konstrukcją obiektywu zapobiegają występowaniu tzw. duszków i minimalizują efekt flary. Mimo wykorzystania dodatkowych układów optycznych w prezentowanych obiektywach firmie Canon udało się zmniejszyć odległość ogniskowania do rekordowego w swojej klasie poziomu 2,6 m w przypadku modelu RF 800mm F5.6L IS USM (mniej niż połowa odległości w porównaniu z innymi obiektywami 800 mm f/5.6) oraz do 4,3 m w przypadku modelu RF 1200mm F8L IS USM. Pozwala to śledzić obiekty w dużym zakresie odległości.

Powłoka fluorowa – Fluoryt – Soczewka Super UD – Przysłona – Soczewka stabilizacji obrazu – ASC – Płaszczyzna obrazu Powłoka fluorowa – Fluoryt – Soczewka Super UD – Przysłona – Soczewka stabilizacji obrazu – ASC – Płaszczyzna obrazu Soczewka ostrości – Soczewka UD – Optyczny element powiększający Soczewka ostrości – Soczewka UD – Optyczny element powiększający Przekrój poprzeczny przez układ optyczny RF 800mm F5.6L IS USM Przekrój poprzeczny przez układ optyczny RF 1200mm F8L IS USM

Ciesz się mocą systemu EOS R

Możliwości i niewielka masa tych super-teleobiektywów powodują, że stanowią one doskonałe uzupełnienie aparatu EOS R3 — kombajnu Canon przeznaczonego do fotografii sportowej. Modele RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM korzystają z systemu AF aparatu EOS R3, przez co można śledzić obiekty i wykonywać zdjęcia z prędkością do 30 klatek na sekundę. Dzięki pierścieniowemu mechanizmowi USM, systemowi Dual Power Drive, a także szybkiemu procesorowi oraz zoptymalizowanemu algorytmowi AF obiektywy pozwalają na szybkie, a przy tym ciche automatyczne ustawianie ostrości — idealne do rejestrowania szybko poruszających się obiektów. Konfigurowalne przyciski ogranicznika AF na obiektywie dają fotografom większą kontrolę podczas ustawiania ostrości. Pracując z obiektywami z serii RF, fotografowie mają dużą elastyczność, mogą bowiem korzystać z tych samych elementów dodatkowych, takich jak filtry i osłony.

Solidna konstrukcja dla profesjonalistów

Obiektywy RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM skonstruowano w taki sposób, aby mogły sprostać różnym warunkom, w których pracują fotografowie: od miejsc upalnych po wilgotne czy zakurzone. Aby zapobiec przedostawaniu się brudu i wody do obiektywu, mocowania, przełącznik i pierścienie regulacji ostrości zaprojektowano z myślą o odporności na działanie kurzu i kropel. Powłoka fluorowa zapobiega

z kolei przyklejaniu się oleju, wody i kurzu do przedniej soczewki. Obiektywy RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM wyposażono w powłokę refleksyjną, która pochłania promieniowanie podczerwone, umożliwiając długotrwałe fotografowanie nawet w gorącym klimacie. Biała powłoka świetnie uodparnia obiektyw na warunki atmosferyczne, szczególnie promieniowanie UV i pomaga zachować jakość optyczną poprzez obniżenie temperatury korpusu obiektywu.

Dzięki zaawansowanej konstrukcji optycznej opracowanej przez najwyższej klasy inżynierów firmy Canon obiektywy RF 800mm F5.6L IS USM i RF 1200mm F8L IS USM zapewniają bezkompromisową wydajność

w każdych warunkach.

Najważniejsze cechy obiektywu Canon RF 800mm F5.6L IS USM:

Super-teleobiektyw o długości ogniskowej 800 mm

Kompaktowy obiektyw o maks. średnicy 163 mm i długości 432 mm

Waga: 3,14 kg

Duża przysłona f/5.6

4,5-stopniowa stabilizacja obrazu

Konstrukcja odporna na kurz i krople

Minimalna odległość ogniskowania: 2,6 m

Najważniejsze cechy obiektywu RF 1200mm F8L IS USM: