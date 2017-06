Canon XEED WUX500ST - kompaktowy projektor instalacyjny o krótkim rzucie

Canon zaprezentował najnowszy uniwersalny projektor XEED WUX500ST o krótkim rzucie, który wyświetla obraz o jasności 5000 lumenów, posiada łączność HDBaseT i umożliwia pionowe przesunięcie obiektywu nawet o 75%.

Wysoka jasność na poziomie 5000 lumenów i współczynnik kontrastu 2000:1 sprawiają, że obraz generowany przez Canon XEED WUX500ST jest ostry i precyzyjny. Dzięki natywnej rozdzielczości 1920 x 1200 WUXGA i obsłudze trybu Full HD projektor z precyzją odwzorowuje najdrobniejsze szczegóły na całej powierzchni ekranu. Projektor XEED WUX500ST wyposażony jest w najnowszą wersję innowacyjnego systemu optycznego AISYS firmy Canon, który wykorzystuje zaawansowaną technologię rozszczepiania światła, przez co obraz jest wyjątkowo dynamiczny.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem