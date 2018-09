Canon zaprezentował najnowszy model z serii profesjonalnych kamer XF – Canon XF705. Kamera obsługuje najnwoszy format XF-HEVC, dzięki czemu umożliwia zapis obrazu 10-bitowego w formacie 4K UHD/50P 4:2:2 na karty SD w imponującej jakości i z zachowaniem najdrobniejszych detali. Canon XF705 została wyposażona w 1-calową matrycę CMOS i procesor obrazu DIGIC DV6. Rozbudowane funkcje HDR i interfejs 12G-SDI oraz transmisja IP sprawiają zaś, że urządzenie znacząco usprawnia realizacje w jakości UHD HDR.

Kamera Canon XF705 obsługuje nowoopracowany format XF-HEVC, który zakłada kompresję HEVC w połączeniu ze standardem MXF (Material eXchange Format). HEVC oferuje około dwukrotnie wyższą wydajność kompresji niż standard H.264/AVC. To sprawia, że XF705 obsługuje materiał w jakości 4K UHD i pozwala rejestrować najwyższej jakości obraz 10-bitowy 4K UHD 50P 4:2:2 bezpośrednio na karty pamięci SD.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem