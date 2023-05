Canon zamierza wypuszczać co najmniej 7 nowych obiektywów RF rocznie

Canon twierdzi, iż zamierza wypuszczać siedem lub osiem nowych obiektywów z bagnetem RF rocznie w niedalekiej przyszłości - Ma to związek z wysiłkami tego producenta, aby zbudować gamę obiektywów podobną do tej, jaka jest dostępna dla lustrzanek EF, które mogły współpracować z 70-cioma różnymi modelami, jeszcze przed wprowadzeniem linii bezlusterkowców.



70 obiektywów Canon RF do 2026 roku

Dyrektor generalny firmy Canon i zastępca kierownika Imaging Group Tsuyoshi Tokura oznajmił, że od wprowadzenia na rynek systemu EOS R firma Canon produkuje od siedmiu do ośmiu nowych obiektywów rocznie, co daje w sumie dotychczas 33 szkła zgodne z mocowaniem RF. W zeszłym roku firma ogłosiła, że zamierza wprowadzić na rynek 32 nowe obiektywy RF w latach 2022-2026. Teraz drugi rok z rzędu Canon zobowiązał się do utrzymania tego tempa.