Canon zaprojektował system gimbali dla konsumenckich dronów

Wygląda na to, że Canon może być zainteresowany rynkiem dronów konsumenckich, ponieważ zaprojektował gimbal dla małej kamery przeznaczonej do dronów - Można się o tym dowiedzieć z nowego zgłoszenia patentowego.



Czyżbyśmy mogli spodziewać się pierwszego konsumenckiego drona Canona?

W zgłoszeniu patentowym dostrzeżonym i opublikowanym przez portal CanonRumors można obejrzeć projekt podobny do wielu istniejących już systemów kamer z małym czujnikiem stosowanych w większości dronów dostępnych na rynku konsumenckim (np. W DJI). Projekt wydaje się nawiązywać do poprzedniego drona Canona opracowanego dla rynku zabezpieczeń. Ten model jednak kosztował 20 000 USD (co daje ok. 85 000 złotych) i był adresowany do instytucji, firm itp. Ostatnie zgłoszenie sygnalizuje rozważanie miniaturyzacji systemu i dostosowanie go do rynku prywatnych użytkowników.