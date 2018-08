Canon Zoemini - kieszonkowa drukarka fotograficzna

Canon zaprezentował kieszonkową drukarkę fotograficzną Canon Zoemini – lekkie, wyposażone w technologię ZINK™ urządzenie, które nie wykorzystuje atramentu. Zoemini za pośrednictwem Bluetooth łączy się z aplikacją Canon Mini Print, pozwalając na błyskawiczne drukowanie zdjęć z urządzeń mobilnych oraz szybkie udostępnianie w mediach społecznościowych i na dyskach chmurowych. Drukarka pozwala drukować zdjęcia o wymiarach 2 x 3 cala (5 x 7,6 cm).

Canon Zoemini to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą w każdej chwili drukować swoje wspomnienia utrwalone na fotografiach oraz dzielić się nimi z rodziną i przyjaciółmi. Kieszonkową drukarkę wyposażono w wiele ciekawych filtrów, ramek i efektów AR, które są dostępne za pośrednictwem aplikacji Canon Mini Print. Dzięki temu Canon Zoemini pozwala uwolnić kreatywność użytkowników. Aplikację Canon Mini Print można pobrać za darmo ze sklepów App Store i Google Play.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem