Canon Zoemini S i Canon Zoemini C - aparaty z wbudowaną drukarką

Canon zaprezentował dwa aparaty natychmiastowe z wbudowaną drukarką – Canon Zoemini S i Zoemini C. Na fali popularności ubiegłorocznych, kieszonkowych drukarek Canon Zoemini, nowe urządzenia all-in-one pozwalają pójść o krok dalej. Teraz za pomocą jednego, niewielkiego aparatu wykonamy zdjęcie, natychmiast wydrukujemy je w formie naklejki i podzielimy się nim z rodziną lub znajomymi. A wszystko to trwa dosłownie chwilę.

Canon Zoemini S to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą zatrzymać, wydrukować i podzielić się swoją wakacyjną przygodą, spontanicznym wybuchem radości czy kreatywnie skomponowanym daniem. Zoemini S posiada aparat o rozdzielczości 8 MP, przednie lusterko, pierścieniową lampę oraz zdalną migawkę, dlatego jest niezwykle prosta w obsłudze, szczególnie dla aktywnych użytkowników i miłośników zdjęć typu selfie.

Zoemini S jest dostępna w trzech stylowych wersjach kolorystycznych: różowy złoty, matowy czarny i perłowy biały. Nowoczesna obudowa i niewielkie rozmiary sprawiają, że aparat świetnie leży w dłoni, a do tego bez problemu zmieści się do kieszeni lub przegródki plecaka.

Nieważne, czy jesteś na imprezie z przyjaciółmi, festiwalu muzycznym czy też świętujesz urodziny w klubie, Canon Zoemini S i Zoemini C pozwalają wykonywać zdjęcia i natychmiast drukować je na samoprzylepnym papierze fotograficznym Zink™ w rozmiarze 2 x 3 cale (5 x 7,6 cm).

Canon Zoemini S można obsługiwać za pomocą darmowej aplikacji Canon Mini Print (iOS/Android), która pozwala drukować zdjęcia bezpośrednio ze smartfona za pomocą Bluetooth®. W aplikacji dodamy też kreatywne filtry i ramki do zdjęć. Dodatkowo grupowe zdjęcia selfie od teraz nie są już żadnym problemem – wykorzystując funkcję zdalnej migawki i samowyzwalacza w aplikacji Canon Mini Print wykonasz wspólne zdjęcie łatwiej niż kiedykolwiek.

Za pomocą aplikacji możemy też w prosty sposób łączyć się z Instagramem i Facebookiem, ale też aplikacjami Google Photos czy Dropbox, które pozwalają drukować zdjęcia bezpośrednio z galerii z każdego miejsca z dostępem do sieci.

Canon Zoemini C to bardziej minimalistyczna wersja modelu Zoemini S. Posiada aparat o rozdzielczości 5 MP, odblaskowe lusterko do selfie oraz slot kart Micro SD. Zoemini C dostępna jest w czterech wyrazistych kolorach: różowym, żółtym, miętowym i morskim błękicie.

Do zestawu startowego Zoemini S i Zoemini C dołączany jest pakiet 10 samoprzylepnych papierów fotograficznych Zink™. To odporny na rozmazanie i rozdarcia nośnik, który można wykorzystać jako element dekoracyjny wnętrz – zdjęciami można okleić ściany sypialni czy lodówkę. Dodatkowe wkłady Zink™ dostępne są w opakowaniach po 20 lub 50 sztuk.

Oba modele Zoemini S i Zoemini C będą dostępne od 25 kwietnia 2019 r. w sklepie online Canon oraz u oficjalnych partnerów handlowych.

Canon Zoemini S:

8-MP aparat ze slotem kart Micro SD[1] do fotografowania, drukowania i udostępniania zdjęć.

Lekki aparat z wbudowaną drukarką dostępny w kolorach różowym złotym, matowym czarnym i perłowym białym; bez problemu zmieści się w kieszeni lub torbie.

Przednie odblaskowe lusterko i lampa pierścieniowa pozwalają uchwycić kreatywne selfie, a aplikacja Canon Mini Print z funkcją zdalnej migawki i samowyzwalacza ułatwia wykonywanie zdjęć grupowych.

Łączność Bluetooth ® i aplikacja Canon Mini Print pozwala łatwo drukować zdjęcia z urządzeń mobilnych, dodawać filtry i tworzyć kolaże.

i aplikacja Canon Mini Print pozwala łatwo drukować zdjęcia z urządzeń mobilnych, dodawać filtry i tworzyć kolaże. Drukuj wodoodporne i trwałe zdjęcia dzięki specjalnym wkładom Zink™, które eliminują problem zabrudzenia podczas wymiany atramentu.

10-arkuszowy pakiet startowy Canon Zink™, dzięki któremu wydrukujesz fotografie o wymiarach 2 x 3 cala.

Canon Zoemini C:

5-MP aparat ze slotem kart Micro SD[2] do fotografowania, drukowania i eksportowania zdjęć.

Przednie lusterko do uchwycenia i druku zdjęć selfie.

Lekki aparat z wbudowaną drukarką dostępny w czterech wersjach kolorystycznych; bez problemu zmieści się w kieszeni lub torbie.

Wodoodporne i trwałe zdjęcia dzięki specjalnym wkładom Zink™, które eliminują problem zabrudzenia podczas wymiany atramentu.

10-arkuszowy pakiet startowy Canon Zink™, dzięki któremu wydrukujesz fotografie o wymiarach 2 x 3 cala.

Zawartość pudełka aparatów Canon Zoemini S i Canon Zoemini C:

Canon Zoemini S/C* (dostępne kolory wyszczególnione powyżej).

Jedno opakowanie papieru fotograficznego Canon Zink™ (10 arkuszy papieru fotograficznego i 1 SMART SHEET™).

Kabel ładujący Micro USB (USB A do Micro).

Instrukcja obsługi.

Regulamin.

Pasek na nadgarstek.