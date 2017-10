Capture One Film Styles Pack – kolekcja szablonów dla miłośników fotografii tradycyjnej

Firma Phase One wzbogaciła swoją ofertę o pakiet predefiniowanych ustawień, czyli stylów dla swojej aplikacji do obróbki i zarządzania zdjęciami Capture One. Pakiet ten, noszący nazwę Film Styles Pack powinien zainteresować szczególnie tych, którzy żywią szczególnie ciepłe uczucia do starych zdjęć wykonywanych technikami tradycyjnymi. Zestaw składa się z 15 efektów, z których każdy dostępny jest w trzech wariantach różniących się intensywnością działania – łącznie zatem nabywca otrzymuje 45 szablonów.

Pakiet Film Styles Pack przeznaczony jest dla aplikacji fotograficznej Capture One i został opracowany z myślą o fotografach tęskniących do charakterystycznej kolorystyki, kontrastu i ziarnistości zdjęć wykonywanych na kliszach. W jego skład wchodzi 15 efektów, z których każdy dostępny jest w trzech wersjach różniących się intensywnością: subtle, regular i strong. 11 z nich to style barwne, natomiast pozostałe 4 konwertują obraz do postaci czarno-białej.