Carola Remer reklamuje bieliznę na perfekcyjnych zdjęciach Jonasa Bresnana

Dobra prezentacja bielizny wymaga umiejętnego zestawienia w kadrze co najmniej trzech pasujących do siebie elementów: ubioru, tła (czyli scenerii) oraz oświetlenia. Oświetlenie powinno podkreślać i akcentować nastrój sceny, niezależnie od tego, czy fotografujemy w salonie, sypialni czy jakimkolwiek innym miejscu, a wszystko to powinno odpowiadać prezentowanej kreacji. I tak bez wątpienia jest w przypadku sesji zdjęciowej nowej kolekcji francuskiej marki Andres Sarda , autorstwa australijskiego fotografa Jonasa Bresnana.

