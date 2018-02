Carsten Schertzer - 24-letni fotograf, który wykonał sesje ślubne w 12 krajach na 4 kontynentach był bezdomny

Carsten Schertzer to fotograf ślubny pracujący na co dzień w Los Angeles. Był laureatem wielu różnych branżowych konkursów, takich jak m.in. Fearless Photographers, Wedisson Awards czy SLR Lounge Awards. Realizował sesje ślubne w 12 krajach na 4 kontynentach. Chociaż osiągnął spory sukces, to droga do tego nie była łatwa.

Mający obecnie zaledwie 24 lata fotograf rozpoczął przygodę z tym medium bardzo wcześnie. Gdy miał 11 lat zdobył pierwszy aparat. Będąc pod wpływem fascynacji skateboardingiem, zaczął marzyć o wykonywaniu zdjęć deskorolkowcom. W wieku 16 lat porzucił szkołę średnią i zaczął żyć na ulicach południowej Kalifornii. Sypiał w publicznych parkach i pomieszkiwał u znajomych. Niestrudzenie próbował osiągnąć sukces jako fotograf w branży deskorolkowej. Fot. Carsten Schertzer