Cashback Tamron – skorzystaj z 5 letniej gwarancji producenta

Obiektywy Tamron z linii G2 cechują się wyjątkową jakością optyczną i solidnym wykonaniem. Adresowane są do bardzo wymagających użytkowników, którzy swoje fotografie chcą wykonywać za pomocą profesjonalnego sprzętu. Produkowane są zgodnie z najbardziej surowymi normami, jednakże aby dopełnić obraz niezwykle godnego zaufania sprzętu Tamron – podobnie jak w przypadku pozostałych produkowanych przez siebie obiektywów – objął instrumenty G2 5-letnią gwarancją.

Tamron dopełnia wszelkich starań, aby jego obiektywy spełniały najwyższe standardy. Modele z linii G2 łączą w sobie wszystkie cechy, których można oczekiwać w przypadku realizowania profesjonalnych sesji i projektów. Doskonała jakość optyczna, zastosowanie zaawansowanych powłok, ultraszybki system AF, niezwykle wydajna stabilizacja obrazu i solidna, wytrzymała konstrukcja z uszczelnianiami dają pewność poradzenia sobie w każdych warunkach. Niemniej pewność działania zwiększa 5-letnia gwarancja, dająca przewagę w sytuacji, gdyby mimo wszystko coś poszło nie tak.

Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2

Z prawa do przedłużonej gwarancji może skorzystać każdy użytkownik końcowy – zarówno prywatny, jak i użytkujący obiektyw w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ważne jest jednak, aby był to pierwszy właściciel instrumentu (gwarancji nie można przekazywać innym użytkownikom). W celu uzyskania 5-letniej gwarancji wystarczy zarejestrować posiadany egzemplarz na stronie producenta w ciagu dwóch miesięcy od daty zakupu. Proces ten jest niezwykle prosty (rejestracja odbywa się online) i wymaga jedynie założenia konta w serwisie Tamron oraz podania kilku podstawowych danych, które będą wykorzystywane tylko w zakresie zarządzania 5-letnią gwarancją. Po kilku dniach na wskazany podczas rejestracji adres zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem przyznania gwarancji.

Tamron 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

W przypadku konieczności skorzystania z naprawy gwarancyjnej będzie wymagane m.in. wysłanie potwierdzenia przyznania 5-letniej gwarancji (zostanie ona przesłana na maila po dokonaniu rejestracji produktu). Więcej informacji na temat przebiegu realizacji naprawy gwarancyjnej można uzyskać od lokalnych dystrybutorów (w Polsce jest to firma Focus Nordic). Przy zakupie instrumentów optycznych marki Tamron należy zawsze sprawdzać źródło i nabywać sprzęt u zaufanych dostawców. W przypadku zakupu z niepewnego źródła, która może czasami obejmować sprzęt nielegalnie importowany do Unii Europejskiej, może dojść do sytuacji, w której nie będzie możliwe zrealizowanie napraw gwarancyjnych.

Cashback Tamron – zaoszczędź przy zakupie obiektywów

Oferta 5-letniej gwarancji to nie jedyna korzyść w przypadku zakupu obiektywów Tamron G2. Dodatkowo w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku możliwe jest uzyskanie zwrotu 450 złotych. Aby móc z niego skorzystać, wystarczy nabyć jeden z czterech obiektywów z linii G2 objętych promocją cashback (SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2, SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2, SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 i SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2) wypełnić prosty wniosek i wysłać go do 31 stycznia 2019 roku na adres wskazany przez producenta (e-mail lub poczta tradycyjna).

Z promocji mogą skorzystać wszyscy użytkownicy – podobnie jak w przypadku 5-letniej gwarancji zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze (pod warunkiem bycia użytkownikiem końcowym). Kwota 450 złotych zostanie zwrócona na wskazany przez użytkownika rachunek bankowy i może zostać wydana na dowolny cel.

Więcej informacji na temat 5-letniej gwarancji i promocji Cashback Tamron można znaleźć na oficjalnej stronie producenta.