Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 – gdzie znajdzie zastosowanie?

Obiektyw SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 należy do serii instrumentów, które charakteryzują się świetną jakością optyczną, niezwykle wydajną stabilizacją, precyzyjnym silnikiem AF, zaawansowaną budową, a także wzmocnioną i uszczelnioną konstrukcją. Model o ogniskowej 70-200 mm oferuje stałą światłosiłę f/2.8, system wewnętrznego ogniskowania, autofokus wykorzystujący silnik ultradźwiękowy, minimalny dystans ostrzenia wynoszący 0,95 cm czy mechanizm blokady zoomu. Jest to więc bardzo interesująca propozycja, która dzięki swoim parametrom spełni oczekiwania zaawansowanych użytkowników, dodatkowo oferując dużą wszechstronność. Sprawdźmy zatem, w jakich konkretnie rodzajach fotografii znajdzie zastosowanie.

Poznaj zastosowanie Tamrona SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2

Przy rozważaniu przeznaczenia obiektywu najważniejszym parametrem jest oczywiście ogniskowa. W przypadku omawianego instrumentu jej zakres wynosi 70-200 mm, przy czym możliwe jest wykorzystanie telekonwerterów 1.4x i 2.0x. Zwiększają one zakres ogniskowych odpowiednio do 98-280 mm i 140-400 mm. Na tę chwilę skupię się jednak na możliwościach samego obiektywu, bez podłączonych akcesoriów.

Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2

Telezoom, taki jak Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 to narzędzie adresowane przede wszystkim do fotografów dzikiej przyrody i sportowych. Sprawdzi się więc wszędzie tam, gdzie konieczne jest zachowanie znacznej odległości od fotografowanego motywu. Korzystny będzie nie tylko dostęp do długich ogniskowych, ale także ich szeroki zakres, co jest zaletą w przypadku sytuacji, gdy fotografowany obiekt zbliży się do fotografa. Ma to w szczególności miejsce podczas realizacji fotografii sportowej. Nieco szerszy kąt widzenia dostępny przy ogniskowej 70 mm (która wciąż zaliczana jest do tele) przyda się w ujęciach, w których chce pokazać się np. relacje zwierząt i ich środowiska. Dłuższe ogniskowe pozwalają "zbliżyć się" do tematu, ukazując m.in. życie dzikich zwierząt.

fot. Lisa Sihlberg / Canon EOS 70D, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/800 s, f/8, ISO 800, 70 mm

fot. Lisa Sihlberg / Canon EOS 70D, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/800 s, f/7,1, ISO 400, 70 mm

fot. Lisa Sihlberg / Canon EOS 70D, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/1250 s, f/6,3, ISO 400, 200 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/80 s, f/2,8, ISO 400, 163 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/800 s, f/2,8, ISO 400, 200 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/640 s, f/3,2, ISO 100, 200 mm

fot. Thomas Kettner

Poza podstawowym zastosowaniem, a więc sport i przyroda, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 posłuży również do zrealizowania fotoreportażu i fotografii portretowej. W pierwszym przypadku pomoże uchwycić najważniejsze wydarzenia w trakcie np. oficjalnych uroczystości, gdy niemożliwe jest podejście bliżej centrum wydarzeń. W fotografii portretowej dłuższe ogniskowe pozwalają uniknąć zniekształceń twarzy, naturalnie oddając proporcje ciała modela lub modelki. Dodatkowo skutecznie separują portretowaną osobę od tła. Opisywany model obiektywu obejmuje cały zakres najpopularniejszych ogniskowych, które przyjmuje się za "portretowe", a więc od 70 mm do 150 mm (parametry te są umowne i nie istnieje sztywna granica ogniskowych, jednakże większość fotografów portretowych korzysta właśnie z takich obiektywów, z pominięciem portretów stricte środowiskowych).

fot. Thomas Kettner

fot. Thomas Kettner

Płytka głębia ostrości uzyskiwana przy teleobiektywach przydaje się nie tylko w wyżej opisanych zastosowaniach, ale również przy fotografowaniu detali. Takie zdjęcia doskonale uzupełniają fotoreportaże, fotografie przyrodnicze i sportowe. Zakres ogniskowych 70-200 mm cechuje się więc bardzo dużą uniwersalnością, czego dowodzi możliwość uchwycenia zarówno krajobrazu (w tym także miejskiego), jak i drobnych szczegółów, które bywają także bardzo bogate w treść i wiele wnoszące do opowiadanej historii.

fot. Lisa Sihlberg / Canon EOS 70D, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/500 s, f/6,3, ISO 1000, 103 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/800 s, f/6,3, ISO 100, 100 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/640 s, f/3,2, ISO 100, 92 mm

Same ogniskowe nie wystarczą, aby zaoferować świetne narzędzie, które umożliwi efektywną pracę. Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 posiada cechy, które maksymalnie wykorzystują jego potencjał. Przykładowo fotografowie portretowi docenią 9-listkową przysłonę i stałą światłosiłę f/2.8. W połączeniu z dużą skalą odwzorowania i pięknym, plastycznym bokeh możliwe jest tworzenie subtelnych oraz nastrojowych portretów. Dodatkowo obiektyw oferuje minimalny dystans ostrzenia wynoszący 0,95 cm.

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/125 s, f/2,8, ISO 800, 200 mm

fot. Filip Smeds / Canon EOS 5D Mark III, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/1600 s, f/2,8, ISO 400, 200 mm

Fotografów dzikiej przyrody i sportowych ucieszy fakt zastosowania precyzyjnego, pierścieniowego silnika ultradźwiękowego, gwarantującego ostre zdjęcia nawet najbardziej dynamicznych scen. Technologia ta umożliwia ręczną korektę ustawienia punktu ostrości bez konieczności przełączana pomiędzy trybem AF i MF. Stabilizacja obrazu działająca w 3 specjalnych trybach i cechująca się wydajnością 5 stopni przysłony (wg norm CIPA) zagwarantuje wygodną pracę z długimi ogniskowymi, a także podczas fotografowania "z ręki" przy małej ilości światła.

fot. Lisa Sihlberg / Canon EOS 70D, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/125 s, f/6,3, ISO 1000, 168 mm

Wzmocniona i uszczelniona konstrukcja z przednią soczewką pokrytą powłoką fluorową o właściwościach hydro oraz oleofobowych zapewnia wygodną pracę nawet w trudnych warunkach. Nie ma więc obaw o o stan techniczny obiektywu podczas fotografowania w środowisku o wysokiej wilgotności czy w przypadku dużego zapylenia. Tutaj sprawdza się również szeroki zakres ogniskowych, który oznacza brak potrzeby częstej zmiany obiektywu, co w przypadku fotografowania np. rajdu w piaszczystym terenie może narażać delikatne elementy body aparatu, do których w trakcie przełączania obiektywu mógłby dostać się pył.

Niezależnie od wykorzystania modelu SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2, doskonałe efekty zapewnia zaawansowana konstrukcja obiektywu obejmująca 23 elementy ułożone w 7 grupach. Obejmuje ona szkło XLD (eXtra Low Dispresion) i LD (Low Dispersion), które eliminują aberracje chromatyczne w całym zakresie zoomu. Dodatkowo powłoka eBAND dba o to, aby instrument był wolny od refleksów. Obiektyw ten zapewnia więc znakomitą ostrość w całym obszarze kadru.

Więcej informacji na temat obiektywu i pełną specyfikację można znaleźć na oficjalnej stronie producenta.

fot. Lisa Sihlberg / Canon EOS 70D, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/1000 s, f/4,5, ISO 125, 200 mm

fot. Lisa Sihlberg / Canon EOS 70D, Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 A025, 1/800 s, f/7,1, ISO 640, 70 mm

Cashback Tamron - promocja na obiektywy

Chociaż Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 sprawdzi się szczególnie dobrze w fotografii przyrody, sportowej i portretowej to jego znakomite parametry oraz uniwersalny zakres ogniskowych poszerzają jego zastosowanie. Przyniesie więc satysfakcję wymagającym użytkownikom niezależnie od wykonywanego typu fotografii. Aktualnie model ten jest dostępny w promocji Cashback Tamron, która pozwala zaoszczędzić podczas zakupu 450 złotych. Mogą z niej skorzystać zarówno użytkownicy prywatni, jak i firmy. Wymogiem jest jedynie dokonanie zakupu w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku w wybranych punktach sprzedaży i przesłania wypełnionego, prostego formularza do 31 stycznia 2019 roku na adres dystrybutora (poczta tradycyjna lub email). Ww. kwota zostanie zwrócona na wskazane konto i może być zagospodarowana na dowolny cel. Więcej szczegółów na temat tej promocji można znaleźć w poniższym artykule lub na oficjalnej stronie producenta.

Seria obiektywów Tamron G2 obejmuje cztery zaawansowane zoomy adresowane do wymagających fotografów.