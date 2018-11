Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 – poznaj przeznaczenie ultra szerokokątnego obiektywu

Linia obiektywów Tamron G2 jest adresowana do wymagających użytkowników, którzy poszukują bezkompromisowych rozwiązań. W jej skład wchodzą cztery instrumenty optyczne, które razem obejmują bardzo szeroki zakres ogniskowych – od 15 mm do 600 mm (dodatkowo teleobiektywy mogą współpracować z telekonwerterami 1.4x i 2.0x). Na łamach ŚwiatObrazu.pl opisywaliśmy zastosowanie modeli znajdujących się na jednym krańcu tego zakresu, czyli teleobiektywy Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 i Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2. Teraz przyszła kolej na rozważenie, przy jakich fotograficznych wyzwaniach sprawdzi się instrument z przeciwnej strony skali – ultra szerokokątny Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2.

Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 – zastosowanie ultra szerokokątnego obiektywu

Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2

Obiektywy szerokokątne ukazują znaczny wycinek świata, przez co pozwalają na budowanie wieloplanowych kompozycji. Mogą posłużyć zatem do tworzenia bogatych w treść obrazów, które będą wciągały oglądającego. Fotograf dostaje dużo swobody w zakresie prowadzenia linii wzroku widza. Działanie w zakresie budowania trzech planów pozwala tworzyć wyjątkowe poczucie przestrzeni i głębi obrazu. To także świetny sposób na zestawianie kontrastów, umieszczając np. na pierwszym planie spokojną toń wody, skonfrontowaną z obecnymi w tle, poszarpanymi, ostrymi szczytami gór. Obiektyw szerokokątny (a w szczególności ultra szerokokątny) pozwala na przerysowywanie obiektów i zabawę skalą. Umożliwia podkreślenie obiektów znajdujących się najbliżej przedniej soczewki obiektywu, co wprowadza grę z percepcją widza.

fot. Daisuke Fujimura

fot. Daisuke Fujimura

Przy okazji tych opisów możliwych zastosowań wyłania się główne, najbardziej popularne przeznaczenie obiektywu szerokokątnego – fotografia krajobrazowa. Obiektyw Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 faktycznie sprawdza się w tworzeniu rozległych pejzaży. Ułatwia oddanie potęgi otwartej przestrzeni i naturalnych krajobrazów. Instrumenty krótkoogniskowe znajdują również szereg innych zastosowań. Ich właściwości pozwalają np. na uabstrakcyjnianie znanych, powszednich motywów tak, aby stały się środkiem artystycznej ekspresji.

Możliwość zawarcia wielu elementów w jednym kadrze sprawdzi się również w fotoreportażu. Wielokrotnie zestawienie ze sobą kontrastujących motywów czy ujęcie wielu aspektów danej sytuacji w obrębie jednego obrazu pozwala opowiedzieć całą historię. Obiektyw szerokokątny może posłużyć zatem do tworzenia bogatych znaczeniowo fotografii, gdzie różne warstwy rzeczywistości przenikają się, kontrastują ze sobą lub nawet powodują napięcie. Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 sprawdzi się także w street photo, astrofotografii, fotografii martwych natur czy fotografii abstrakcyjnej.

fot. Daisuke Fujimura

fot. Daisuke Fujimura

Wśród innych możliwych zastosowań obiektywu Tamron SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 można wymienić np. fotografię architektury i wnętrz. Oczywiście w tym przypadku bardzo duże zainteresowanie wywołuje kwestia powstawania dystorsji, która sprawia, że proste linie na zdjęciu są rejestrowane jako krzywe. Jest to znaczny błąd w tego typu fotografii i utrapienie większości fotografów architektury. Pozytywną informacją jest zatem fakt, że Tamron zastosował w opisywanym modelu soczewki eXpanded Glass Modled Aspherical (XGM) i kilka elementów Low Dispersion (LD), co pozwoliło na skuteczne eliminowanie tej wady. Szerokie kąty widzenia pozwalają zmieścić w kadrze całą budowlę lub pomieszczenie. Podobnie jak w przypadku fotografii krajobrazowej możliwe jest także zestawienie kilku planów, tak aby oddać ciekawe relacje np. pomiędzy przestrzenią dziedzińca, infrastrukturą a sylwetką gmachu.

Cechą, która także zwiększa funkcjonalność obiektywów szerokokątnych w wymienionych zastosowaniach jest uzyskiwanie stosunkowo dużej głębi ostrości. Dzięki temu możliwe jest oddanie jako ostrych wielu planów. Warto także pamiętać o tym, że korzystanie z obiektywów szerokokątnych powoduje ryzyko powstania na fotografiach flar i odbłysków. Ma to związek z szerokim polem widzenia, które wymusza częste zawieranie w kadrze źródeł światła. W przypadku Tamrona SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 nie to jednak zbyt dużym zmartwieniem, gdyż model ten został wyposażony w powłokę antyrefleksyjną AX (Anti-reflection eXpand), która w połączeniu z powłokami eBAND Nano i BBAR pozwala na eliminację refleksów. W uzyskaniu świetnej wydajności nie przeszkadza nawet wypukła przednia soczewka.

fot. Daisuke Fujimura

Chociaż obiektyw ten w dużej mierze jest polecany do fotografowania stosunkowy statycznych scen, to producent i tak zastosował w nim bardzo dynamicznie pracujący system AF i wydajną stabilizację optyczną o skuteczności 4,5 stopni (wg norm CIPA). Całość jest obsługiwana przez podwójny układ mikroprocesorowy. Parametry te przypadną do gustu w szczególności fotoreporterom, którzy pracują w bardzo zmiennych i nieprzewidywalnych warunkach. Fotografowie przyrody i architektury będą mogli wykonać ostre zdjęcia przy małej ilości światła "z ręki", co przydaje się często wtedy, gdy warunki oświetleniowe zmieniają się na tyle szybko, że czasami brakuje nawet czasu na rozstawienie statywu. Użytkownicy aparatów Canon będą zadowoleni z możliwości wykorzystania uchwytu na filtr zlokalizowanego w tylnej części obiektywu, który eliminuje potrzebę stosowania mocowań na przedniej soczewce.

fot. Daisuke Fujimura

Fotografia krajobrazowa czy fotoreportaż wiążą się z trudnymi warunkami pracy. Mogą one obejmować nagłe załamania pogody lub fotografowanie w środowisku o dużym zapyleniu i wilgoci. W takich sytuacjach niezwykle cenną cechą obiektywu jest uszczelnienie i wzmocniona konstrukcja. Właściwie przyda się to w każdej dziedzinie fotografii, gdyż pozwala tworzyć nawet śmiałe projekty i pracować bez obaw o bezpieczeństwo sprzętu. Dodatkowo w terenie sprawdzi się przednia soczewka z powłoką fluorową, która ma właściwości hydro i oleofobowe. Rozwiązanie to zapobiega powstawaniu zabrudzeń a także ułatwia czyszczenie.

Więcej informacji na temat tego obiektywu można znaleźć na oficjalnej stronie producenta.

Cashback Tamron – skorzystaj z promocji, kupując obiektywy z linii G2

W dniach od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku trwa promocja Cashback Tamron, która umożliwia uzyskanie 450 złotych zwrotu w przypadku nabycia jednego z obiektywów linii G2. Wystarczy zakupić wybrany model u oficjalnych sprzedawców (lista dostępna na stronie producenta), wypełnić prosty wniosek i przesłać go do producenta w terminie do 31 stycznia 2019 roku (pocztą tradycyjną lub email). Zwrot ww. kwoty nastąpi na wskazane przez nabywcę konto i może być wykorzystany na dowolny cel. Z promocji mogą skorzystać zarówno użytkownicy prywatni, jak i firmy (pod warunkiem że są użytkownikami końcowymi).

Więcej informacji na temat promocji Cashback Tamron i obiektywów z serii G2 można znaleźć na oficjalnej stronie producenta i w poniższych artykułach.

