Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 – uniwersalny obiektyw, który nie boi się żadnego wyzwania

Zakres ogniskowych modelu Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 sprawia, że instrument ten łączy w sobie zalety obiektywu szerokokątnego i krótkiego tele. Przesądza to o jego uniwersalności, umożliwiając zastosowanie go przy wielu różnorodnych tematach fotograficznych. Przede wszystkim jest przeznaczony do użytku w fotoreportażu, gdzie umożliwia wykonanie zarówno zdjęcia o złożonej kompozycji, obejmującego wiele planów, jak i zbliżenia czy nieco bardziej ciasnego portretu.

Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 – obiektyw, który przypadnie do gustu każdemu

Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2

Wszechstronność zakresu ogniskowych 24-70 mm sprawia, że sprawdzi się on niemal w każdej dziedzinie fotografii. Dolna granica jego zakresu obejmuje dostatecznie szeroki kąt, przy jednoczesnym minimalizowaniu zniekształceń charakterystycznych dla obiektywów szerokokątnych (dystorsja). Większy kąt widzenia pozwala zbudować wielopłaszczyznowe kompozycje, daje wrażenie bardziej zaangażowanego uczestnictwa w zarejestrowanych wydarzeniach, a także podkreśla przestrzenność sceny. Przykładowo ogniskowa 24 mm może posłużyć do uchwycenia rozległych krajobrazów, fotografii wnętrz i architektury oraz street photo.

Korzystanie z szerokiego kąta widzenia przydaje się także w fotoreportażu, gdy chce się ukazać relacje bohatera historii z otoczeniem. Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 nada się także do wykonania portretu środowiskowego. Jednocześnie ogniskowa 70 mm pozwoli wykonać bardziej bezpośredni, ciasny portret. Korzystanie z różnych kątów widzenia umożliwi pokazywanie zarówno ogólnych planów, jak i szczegółów. To wartościowa metoda, wielokrotnie wykorzystywana w fotoreportażu, która pozwala na budowanie złożonych, wielowymiarowych historii. Oczywistym zastosowaniem tego typu obiektywu staje się więc fotografia ślubna, gdzie dynamizm toczących się wydarzeń, zmusza do maksymalnej elastyczności. Zakres ogniskowych 24-70 mm pozwala podczas fotografowania na sali weselnej np. na wykonanie zdjęcia tańczącej grupy lub ukazanie emocji poszczególnych gości.

Fot. Philip Ruopp

Fot. Philip Ruopp

Fot. Philip Ruopp

Niewątpliwą zaletą posiadania zakresu 24-70 mm jest dostęp do standardowej ogniskowej. W przypadku aparatów pełnoklatkowych wynosi ona 50 mm. "Standardowy obiektyw" określa się często jako ten, który "widzi tak samo jak ludzkie oko". Odnosi się to do uzyskiwanej przez niego perspektywy (w dużym przybliżeniu). Stanowi on kompromis pomiędzy szerokim a wąskim kątem, będąc jednocześnie granicą, która wyznacza podział pomiędzy obiektywami szerokokątnymi a tele. Zakres ten obejmuje także inną popularną (w szczególności wśród fotoreporterów) ogniskową, tj. 35 mm.

Biorąc pod uwagę oferowane przez Tamrona SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 ogniskowe można go z powodzeniem stosować w szczególności w fotografii reportażowej, ulicznej, ślubnej, studyjnej czy portretowej. Przyda się również w tematach takich jak krajobraz, architektura, wnętrza, przyroda, martwa natura czy nawet astrofotografia. Pomimo tego, że obiektywy linii G2 adresowane są do profesjonalistów i mogą być wykorzystywane przy realizacji komercyjnych zleceń dla wymagających klientów, to sprawdzą się także podczas np. wakacji, gdzie potrzebne jest jedno, uniwersalne szkło.

Fot. Philip Ruopp

Fot. Philip Ruopp

Fot. Philip Ruopp

Fot. Philip Ruopp

Jak widać wachlarz zastosowań Tamrona SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 jest naprawdę szeroki. Niezależnie jednak od tego, gdzie zostanie wykorzystany, oferuje doskonałą jakość optyczną. Jego konstrukcja zawierająca 17 elementów ułożonych w 12 grupach, obejmuje 2 elementy XR o ekstra współczynniku załamania światła, 3 elementy LD o niskiej dyspersji, 3 GM, będące asferycznymi formami szklanymi i hybrydowy element soczewki asferycznej. Połączenie tych elementów pozwala na eliminowanie aberracji chromatycznej i innych zniekształceń, dostarczając doskonałą jakość w każdych warunkach. Ponadto w obiektywie zastosowano powłokę eBAND, która redukuje flary. Instrument ma także znakomite właściwości antyrefleksyjne. Dzięki temu obiektyw pomoże uzyskać świetne zdjęcia w każdych warunkach oświetleniowych.

W gatunkach takich jak fotoreportaż czy fotografia ślubna konieczna jest błyskawiczna reakcja na to, co dzieje się dookoła. Zastosowany w tym modelu system AF, wykorzystujący napęd ultradźwiękowy i podwójny układ mikroprocesorów, zapewnia natychmiastową i wydajną pracę. Dodatkowo możliwa jest zastosowanie bardzo precyzyjnych ustawień manualnych. Niezwykle wydajna, 5-stopniowa stabilizacja obrazu (wg norm CIPA) przyda się w każdej dziedzinie fotografii, choć szczególnie docenią ją właśnie fotoreporterzy i fotografowie ślubni. W połączeniu ze stałą światłosiłą f/2.8 pozwoli uzyskać ostre zdjęcia z ręki nawet przy małej ilości światła. Ciemne pomieszczenia czy fotografowanie po zmroku, w sytuacji gdy użycie lampy błyskowej jest niemożliwe lub niewskazane nie będzie już problemem. Można zastosować nastrojowe, zastane oświetlenie i uzyskiwać wyraźne fotografie.

Światłosiła f/2.8 i 9-listkowa, niemal kołowa przysłona to także rewelacyjny, plastyczny efekt bokeh. Spodoba się fotografom portretowym, którym umożliwi odseparowanie modeli od tła i stworzenie subtelnych portretów o wyjątkowej atmosferze. Uszczelniona i wzmocniona konstrukcja z przednią soczewką pokrytą powłoką fluorytową pozwala na pracę w trudnych warunkach bez obaw o stan obiektywu.

Więcej informacji na temat tego obiektywu znajdziesz na oficjalnej stronie producenta.

Cashback Tamron – skorzystaj z promocji na obiektywy z linii G2

Jeżeli poszukujesz uniwersalnego obiektywu, który pozwoli Ci na realizowanie wielu różnych zleceń i projektów fotograficznych, oferujący przy tym doskonałą jakość obrazu i wysoką funkcjonalność, to Tamron SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 będzie świetnym wyborem. W szczególności że w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 roku objęty jest promocją Cashback Tamron. Umożliwia ona uzyskanie zwrotu kwoty wynoszącej 450 zł, która może być wydatkowana na dowolny cel.

Aby skorzystać z promocji wystarczy nabyć obiektyw u jednego z autoryzowanych sprzedawców (ich lista dostępna jest na oficjalnej stronie producenta), wypełnić prosty formularz i wysłać go do dnia 31 stycznia 2019 roku na adres producenta (email lub poczta tradycyjna). Z Cashback Tamron mogą skorzystać zarówno użytkownicy prywatni, jak i firmy (pod warunkiem, że są użytkownikami końcowymi). Więcej informacji na temat promocji można znaleźć na oficjalnej stronie producenta i w poniższych artykułach.

Seria obiektywów Tamron G2 obejmuje cztery zaawansowane zoomy adresowane do wymagających fotografów. Wyróżniają się świetnymi właściwościami optycznymi, błyskawicznie i precyzyjnie działającym autofokusem, a także niezwykle wydajną stabilizacją obrazu oraz wyt... więcej

Obiektyw SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 należy do serii instrumentów, które charakteryzują się świetną jakością optyczną, niezwykle wydajną stabilizacją, precyzyjnym silnikiem AF, zaawansowaną budową, a także wzmocnioną i uszczelnioną konstrukcją. Model o ogn... więcej

Jeśli musisz zachować spory dystans do fotografowanego motywu, ale jednocześnie zależy Ci na jego zbliżeniu, z pomocą przychodzą ultra teleobiektywy. Instrumenty takie jak Tamron SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 oferują ekstremalne ogniskowe i parametry,... więcej